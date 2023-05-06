Воздушные силы подтвердили уничтожение российского "Кинжала"

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины подтвердили уничтожение российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Об это сообщил командующий ВС ВСУ Николай Олещук.

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"Поздравляю украинский народ с историческим событием! Да, мы сбили "не имеющий аналогов" Кинжал!" – написал Олещук.

По словам Олещука, во время ночной атаки 4 мая в небе Киевской области МиГ-31К выпустил с территории России ракету Х-47, ее сбил украинский ЗРК Patriot.

"И еще одно, не нужно бежать, как говорят в Украине: поперед батька в пекло, заранее обнародовать информацию, которой может воспользоваться враг! Мы будем обязательно сообщать что, где, чем, и когда сбили! Всему свое время", – написал командующий Воздушных сил.

Олещук рассказал о том, как реагирует его дочь на взрывы в воздухе.

"Когда слышны громкие взрывы в воздухе, моя дочь каждый раз успокаивает соседей словами: спокойно, работает наша ПВО! Поговорите и вы со своими соседями, помогайте друг другу в трудные минуты, верьте в наши Воздушные Силы, верьте в ПВО!", – написал командующий Воздушных сил.

Военная администрация Киева сообщила 4 мая, что в результате ночной атаки на столицу в трех районах упало около 10 обломков сбитых целей российских оккупантов, а также, что ПВО "сбила, предварительно, баллистические цели".

5 мая военно-аналитическое издание Defence Express предположило, что украинская противовоздушная оборона впервые смогла сбить ракету Х-47 "Кинжал" над Киевом в ночь на 4 мая. Такой вывод сделан на основе анализа фотографий обломков ракеты, которые есть в распоряжении редакции DE. Воздушные силы отказались комментировать данную информацию, фактически раскритиковав подобные публикации.

Наталія Медведєва

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