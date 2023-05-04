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Киев. В результате атаки ракет и БПЛА упало около 10 обломков, есть повреждения — Попко

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 08:39
Киев. В результате атаки ракет и БПЛА упало около 10 обломков, есть повреждения — Попко - Фото
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

В результате ночной атаки на Киев в трех районах упало около 10 обломков сбитых целей российских оккупантов. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

По словам начальника КГВА Сергея Попко, в результате сбития вражеских воздушных объектов в Шевченковском, Печерском и Подольском районе на разных улицах упало около 10 обломков. 

Он отметил, что частично повреждены припаркованные машины и дорожное покрытие.

Информации о потерпевших нет. 

Читайте также: Ночная атака России на Украину. ПВО сбила 18 из 24 дронов-камикадзе – Воздушные силы 

Дмитро Гриниченко
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