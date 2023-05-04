Киев. В результате атаки ракет и БПЛА упало около 10 обломков, есть повреждения — Попко

В результате ночной атаки на Киев в трех районах упало около 10 обломков сбитых целей российских оккупантов. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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По словам начальника КГВА Сергея Попко, в результате сбития вражеских воздушных объектов в Шевченковском, Печерском и Подольском районе на разных улицах упало около 10 обломков.

Он отметил, что частично повреждены припаркованные машины и дорожное покрытие.

Информации о потерпевших нет.

Ночью 4 мая в Киевской и Одесской областях, а также в Запорожье во время воздушной тревоги прогремели взрывы.

По данным КГВА, оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе и ракетами, вероятно, баллистическими – все они сбиты.

Над Одессой сбили 12 из 15 "шахедов".

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Дмитро Гриниченко

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