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Ночью Россия атаковала Киев ракетами и дронам, все сбиты, обломки упали на город – КГВА

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 06:15
Ночью Россия атаковала Киев ракетами и дронам, все сбиты, обломки упали на город – КГВА - Фото
Киев ночью с дрона (иллюстративный скриншот)

Ночью 4 мая российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе и ракетами, вероятно, баллистическими. Все вражеские цели сбили силы противовоздушной обороны. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

Как отмечается, Россия нанесла комплексный воздушный удар по столице, тревога продолжалась более 3,5 часов.

"Рашисты совершили нападение на Киев с применением баражирующих беприприпасов типа Shahed и ракет, вероятно баллистического типа", – сообщили в КГВА, уточнив, что окончательно тип применяемых ракет будет определен только после экспертизы остатков.

По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены.

"По оперативным сведениям – без жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры. Зафиксировано падение обломков в отдельных районах столицы, однако вреда жизни и здоровью людей или серьезных повреждения застройке города они не нанесли", – заявили в военной администрации Киева.

Отмечается, что в Шевченковском районе в жилой застройке обнаружили обломки БпЛА.

"Информация о пожаре не подтвердилась. Без пострадавших среди населения и существенных повреждений прилегающей территории", – написали в КГВА.

Наталія Медведєва
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