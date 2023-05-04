Ночью 4 мая российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе и ракетами, вероятно, баллистическими. Все вражеские цели сбили силы противовоздушной обороны. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

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Как отмечается, Россия нанесла комплексный воздушный удар по столице, тревога продолжалась более 3,5 часов.

"Рашисты совершили нападение на Киев с применением баражирующих беприприпасов типа Shahed и ракет, вероятно баллистического типа", – сообщили в КГВА, уточнив, что окончательно тип применяемых ракет будет определен только после экспертизы остатков.

По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены.

"По оперативным сведениям – без жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры. Зафиксировано падение обломков в отдельных районах столицы, однако вреда жизни и здоровью людей или серьезных повреждения застройке города они не нанесли", – заявили в военной администрации Киева.

Отмечается, что в Шевченковском районе в жилой застройке обнаружили обломки БпЛА.

"Информация о пожаре не подтвердилась. Без пострадавших среди населения и существенных повреждений прилегающей территории", – написали в КГВА.

Ночью 4 мая в Киевской и Одесской областях, а также в Запорожье во время воздушной тревоги прогремели взрывы.

Наталія Медведєва

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