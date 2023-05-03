Массированная дрон-атака России против Украины: что известно на 03:30 ночи
В ночь на 3 мая север, центр, восток и частично юг Украины перенесли атаку России дронами-камикадзе типа Shahed и, возможно, ракетами; в нескольких городах и областях, начиная ориентировочно с полуночи, слышали взрывы.
Причины взрывов неизвестны: официальных сообщений о "прилетах" на 03:30 не было, однако некоторые областные и городские военные администрации уведомляли о работе противовоздушной обороны.
Примерно в 00:30 в Киевской области (локацию не уточняем) источник LIGA.net слышал характерные для БПЛА Shahed-131/136 "мопедные" звуки двигателя внутреннего сгорания, после чего по цели/целям отработали, по его словам, "с расположенной неподалеку позиции ПВО". Насколько успешной была "охота" на барражирующие боеприпасы страны-террориста России, собеседник не знает.
Вскоре после этого, около 00:49, первые взрывы услышали в Киеве. Аналогичные громкие звуки в столице и поблизости в области повторились ориентировочно в 01:22, 01:40, 01:52 и 02:15.
Собеседник LIGA.net в Днепре сообщил о "похоже, [pаботе] ПВО" после 01:10 и еще примерно через 20 минут после этого, "вроде бы в другом месте" (либо в том же, только с поправкой на ветер и его влияние на звук. — Ред.).
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Помимо этого, в Запорожье около 01:24 ночи прогремел по меньшей мере один взрыв (местные паблики в соцсетях пишут о нескольких взрывах). Один из двух источников LIGA.net в городе сообщил, что "похоже на С-300", второй ничего не слышал.
Также примерно в то же время российскому обстрелу подверглась Константиновка в Донецкой области, о чем сообщил еще один источник-военнослужащий LIGA.net в прифронтовом районе. Местные паблики пишут о пожаре в месте прилета. Эти сообщения пока нельзя подтвердить, официальной информации нет.
За несколько минут до трех ночи прогремел по меньшей мере один взрыв в Кировоградской области, сообщил собеседник в пригороде областного центра. В соцсетях писали о "взрыве в Кропивницком", но собеседник этого не подтверждает.
Карта тревог на момент выхода новости:
- В апреле 2023 года пограничники сбили на севере Shahed-136 и показали его "внутренности".
- В первые часы 19 апреля в Одессе долго работала ПВО – отражала ночную дрон-атаку россиян.
- Утром 20 апреля в Генштабе сообщили, что за сутки россияне запустили против Украины 26 "шахедов": 21 дрон уничтожила ПВО.
- 24 апреля появились кадры подхода беспилотников по морю: атака аквадронов на Севастопольскую бухту.
- Охота за "Буханками": военные показали видео эффективного применения FPV-дронов-камикадзе.
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