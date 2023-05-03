Массированная дрон-атака России против Украины: что известно на 03:30 ночи

В ночь на 3 мая север, центр, восток и частично юг Украины перенесли атаку России дронами-камикадзе типа Shahed и, возможно, ракетами; в нескольких городах и областях, начиная ориентировочно с полуночи, слышали взрывы.

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Причины взрывов неизвестны: официальных сообщений о "прилетах" на 03:30 не было, однако некоторые областные и городские военные администрации уведомляли о работе противовоздушной обороны.

Примерно в 00:30 в Киевской области (локацию не уточняем) источник LIGA.net слышал характерные для БПЛА Shahed-131/136 "мопедные" звуки двигателя внутреннего сгорания, после чего по цели/целям отработали, по его словам, "с расположенной неподалеку позиции ПВО". Насколько успешной была "охота" на барражирующие боеприпасы страны-террориста России, собеседник не знает.

Вскоре после этого, около 00:49, первые взрывы услышали в Киеве. Аналогичные громкие звуки в столице и поблизости в области повторились ориентировочно в 01:22, 01:40, 01:52 и 02:15.

Собеседник LIGA.net в Днепре сообщил о "похоже, [pаботе] ПВО" после 01:10 и еще примерно через 20 минут после этого, "вроде бы в другом месте" (либо в том же, только с поправкой на ветер и его влияние на звук. — Ред.).

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Помимо этого, в Запорожье около 01:24 ночи прогремел по меньшей мере один взрыв (местные паблики в соцсетях пишут о нескольких взрывах). Один из двух источников LIGA.net в городе сообщил, что "похоже на С-300", второй ничего не слышал.

Также примерно в то же время российскому обстрелу подверглась Константиновка в Донецкой области, о чем сообщил еще один источник-военнослужащий LIGA.net в прифронтовом районе. Местные паблики пишут о пожаре в месте прилета. Эти сообщения пока нельзя подтвердить, официальной информации нет.

За несколько минут до трех ночи прогремел по меньшей мере один взрыв в Кировоградской области, сообщил собеседник в пригороде областного центра. В соцсетях писали о "взрыве в Кропивницком", но собеседник этого не подтверждает.

СПРАВКА. Ракетные, бомбовые и дрон-атаки оккупантов в апреле происходят на фоне подготовки Сил обороны к контрнаступлению. Одной из наибольших проблем на начало мая 2023-го на фоне отказа союзников . Ракетные, бомбовые и дрон-атаки оккупантов в апреле происходят на фоне подготовки Сил обороны к контрнаступлению. Одной из наибольших проблем на начало мая 2023-го на фоне отказа союзников передать ВСУ истребители F-16 с ракетами класса "воздух-воздух" являются корректируемые в полете авиабомбы РФ. Этими боеприпасами большой мощности враг все чаще "засыпает" прифронтовую 20-30-километровую полосу. ВСУ еще не нашли эффективное противоядие против этих КАБов. Военно-политическое руководство Украины настаивает, что только наличие F-16 вместе многими батареями современных ЗРК вдоль линии фронта решит эту проблему.

Карта тревог на момент выхода новости:

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Євген Пилипенко

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