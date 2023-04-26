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Охота за "Буханками": военные показали видео эффективного применения FPV-дронов-камикадзе видео

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 11:16
Россияне пошли танками, БМП и пехотой. Десантники показали видео отражения тяжелого штурма
Россияне пошли танками, БМП и пехотой. Десантники показали видео отражения тяжелого штурма
"Залетел на дискотеку". Украинский дрон-камикадзе атаковал "в лоб" пятерых россиян – видео
"Залетел на дискотеку". Украинский дрон-камикадзе атаковал "в лоб" пятерых россиян – видео

Поставщик дронов-камикадзе Силам обороны волонтерская группа Escadrone показала несколько роликов, как военные их FPV-аппаратами бьют по позициям и различным объектам российских оккупантов.

Администратор FPV-группы разбавляет фронтовые видео "клиентов" из различных подразделений Сил обороны фрагментами из вирусных YouTube-роликов или художественных фильмов.

На первых двух видео показано поражение дронами автомобилей УАЗ СГР ("Буханка").

Также "прилетело" и автомобилю "Нива" захватчиков:

Смотрите видео: Россиянин с ПЗРК спрятался на крыше многоэтажки и "поймал" украинский FPV-дрон

Євген Пилипенко
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войнадрон-камикадзеFPV
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