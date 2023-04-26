Поставщик дронов-камикадзе Силам обороны волонтерская группа Escadrone показала несколько роликов, как военные их FPV-аппаратами бьют по позициям и различным объектам российских оккупантов.
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Администратор FPV-группы разбавляет фронтовые видео "клиентов" из различных подразделений Сил обороны фрагментами из вирусных YouTube-роликов или художественных фильмов.
На первых двух видео показано поражение дронами автомобилей УАЗ СГР ("Буханка").
Также "прилетело" и автомобилю "Нива" захватчиков:
- 20 апреля 2023 года пограничники сбили на севере Shahed-136 и показали его "внутренности".
- 24 апреля появились кадры подхода беспилотников по морю: атака аквадронов на Севастопольскую бухту.
Смотрите видео: Россиянин с ПЗРК спрятался на крыше многоэтажки и "поймал" украинский FPV-дрон
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