В сети появились кадры, на которых, как утверждается в титрах видео, зафиксирован подход украинских дронов к Севастополю сегодня ночью.

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Видео опубликовано в социальных сетях. На кадрах видно два движущихся объекта.

LIGA.net не может подтвердить или верифицировать это видео. Официальной информации о нем нет.

Ночью 24 апреля 2023 года во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Российские пропагандистские СМИ заявили об атаке надводных дронов на Черноморский флот РФ в Севастопольской бухте.

Наталія Медведєва

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