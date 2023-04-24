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Атака морских беспилотников в Севастополе. Появились кадры подхода дронов – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2023, 17:19
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В сети появились кадры, на которых, как утверждается в титрах видео, зафиксирован подход украинских дронов к Севастополю сегодня ночью.

Видео опубликовано в социальных сетях. На кадрах видно два движущихся объекта.

LIGA.net не может подтвердить или верифицировать это видео. Официальной информации о нем нет.

  • Ночью 24 апреля 2023 года во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Российские пропагандистские СМИ заявили об атаке надводных дронов на Черноморский флот РФ в Севастопольской бухте.
Наталія Медведєва
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войнаКрымдронсевастополь
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