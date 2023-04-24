В сети появились кадры, на которых, как утверждается в титрах видео, зафиксирован подход украинских дронов к Севастополю сегодня ночью.
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Видео опубликовано в социальных сетях. На кадрах видно два движущихся объекта.
LIGA.net не может подтвердить или верифицировать это видео. Официальной информации о нем нет.
- Ночью 24 апреля 2023 года во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Российские пропагандистские СМИ заявили об атаке надводных дронов на Черноморский флот РФ в Севастопольской бухте.
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