Ночью в Севастополе было громко. Оккупанты говорят об атаке морских беспилотников – видео

Ночью во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Российские пропагандистские СМИ пишут об атаке надводных дронов на Черноморский флот РФ в Севастопольской бухте.

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О звуках взрывов ночью в Севастополе сообщают местные Telegram-каналы. Эту информацию подтверждает корреспондент проекта Радио Свобода Крым.Реалии. По его информации, движение паромов и катеров в Севастопольской бухте было приостановлено.

Пропагандисты со ссылкой на местного гауляйтера Развожаева пишут, будто один надводный дрон был уничтожен, второй взорвался сам, никакие объекты якобы не повреждены.

Сейчас движение паромов и катеров в Севастопольской бухте, по сообщениям росСМИ, возобновлено в штатном режиме.

Утром 22 марта оккупанты сообщили о ночной атаке надводных беспилотников на Севастопольскую бухту, некоторые радиостанции россиян начали транслировать сообщения об эвакуации из Крыма.

В сети опубликовали видео атаки.

Вадим Ребрина

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