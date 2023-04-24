Ночью в Севастополе было громко. Оккупанты говорят об атаке морских беспилотников – видео
24.04.2023, 08:48
Скриншот с видео
Ночью во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Российские пропагандистские СМИ пишут об атаке надводных дронов на Черноморский флот РФ в Севастопольской бухте.
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О звуках взрывов ночью в Севастополе сообщают местные Telegram-каналы. Эту информацию подтверждает корреспондент проекта Радио Свобода Крым.Реалии. По его информации, движение паромов и катеров в Севастопольской бухте было приостановлено.
Пропагандисты со ссылкой на местного гауляйтера Развожаева пишут, будто один надводный дрон был уничтожен, второй взорвался сам, никакие объекты якобы не повреждены.
Сейчас движение паромов и катеров в Севастопольской бухте, по сообщениям росСМИ, возобновлено в штатном режиме.
- Утром 22 марта оккупанты сообщили о ночной атаке надводных беспилотников на Севастопольскую бухту, некоторые радиостанции россиян начали транслировать сообщения об эвакуации из Крыма.
- В сети опубликовали видео атаки.
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