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Ночью в Севастополе было громко. Оккупанты говорят об атаке морских беспилотников – видео

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2023, 08:48
Ночью в Севастополе было громко. Оккупанты говорят об атаке морских беспилотников – видео - Фото
Скриншот с видео

Ночью во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Российские пропагандистские СМИ пишут об атаке надводных дронов на Черноморский флот РФ в Севастопольской бухте.

О звуках взрывов ночью в Севастополе сообщают местные Telegram-каналы. Эту информацию подтверждает корреспондент проекта Радио Свобода Крым.Реалии. По его информации, движение паромов и катеров в Севастопольской бухте было приостановлено.

Пропагандисты со ссылкой на местного гауляйтера Развожаева пишут, будто один надводный дрон был уничтожен, второй взорвался сам, никакие объекты якобы не повреждены.

Сейчас движение паромов и катеров в Севастопольской бухте, по сообщениям росСМИ, возобновлено в штатном режиме.

Вадим Ребрина
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Крым дрон севастополь чф рф
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