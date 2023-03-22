Оккупанты сообщают об атаке дронов на военные корабли РФ в Севастополе

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Оккупанты сообщают об атаке надводных беспилотников на Севастопольскую бухту. Три дрона якобы удалось подбить. Об этом в Telegram написал ставленник оккупантов в Севастополе Михаил Развожаев.

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По его данным, военные корабли в результате атаки "не повреждены", однако в нескольких зданиях от взрывов повыбивало стекла. Пострадавших, по словам Развожаева, "нет".

Сейчас движение морского пассажирского транспорта в Севастополе временно остановлено.

ДОПОЛНЕНО В 9:28. Развожаев заявил, что после атаки беспилотников некоторые радиостанции начали транслировать сообщения об эвакуации из Крыма. По его словам, информация там "не соответствует действительности".

Российские оккупанты запустили по Украине 21 дрон-камикадзе Shahed-136 в ночь на 22 марта, 16 были сбиты.

В октябре 2022 года оккупанты в Севастополе сообщили об "атаке дронов" в акватории Севастопольской бухты. Минобороны РФ сообщило, что "незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная".

Вадим Ребрина

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