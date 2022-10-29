В России сообщают об "атаке дронов" на Севастополь
29.10.2022, 08:14
Иллюстративное фото
Оккупанты в Севастополе сообщили об "атаке дронов" в акватории Севастопольской бухты. Об этом пишут и российские пропагандисты.
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Как отмечается, корабли Черноморского флота отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты, "объекты в городе не поражены".
Рейд в Севастополе временно перекрыт, паромы и катера через бухту не ходят.
В местных пабликах очевидцы писали, что проснулись от взрыва около пяти утра, а позже прозвучало еще четыре взрыва.
- 19 октября в Севастополе прозвучала серия взрывов, в огород местного жителя упал беспилотник.
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