В России сообщают об "атаке дронов" на Севастополь

Оккупанты в Севастополе сообщили об "атаке дронов" в акватории Севастопольской бухты. Об этом пишут и российские пропагандисты.

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Как отмечается, корабли Черноморского флота отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты, "объекты в городе не поражены".

Рейд в Севастополе временно перекрыт, паромы и катера через бухту не ходят.

В местных пабликах очевидцы писали, что проснулись от взрыва около пяти утра, а позже прозвучало еще четыре взрыва.

19 октября в Севастополе прозвучала серия взрывов, в огород местного жителя упал беспилотник.

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Наталія Медведєва

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