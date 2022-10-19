UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Бавовна" в оккупированном Севастополе. В огород местного жителя упал беспилотник – видео

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 10:47
Севастополь (скриншот с видео)

Сегодня утром, около 07:40, в Севастополе прозвучала серия взрывов. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, он насчитал пять "громких хлопков".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, звуки были "громкие, четкие и раскатистые", однако дыма видно не было.

О звуках взрывов также сообщали в соцсетях.

Глава российской оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев написал в Telegram, что в городе "сработала система ПВО". По его данным, сбили беспилотник в районе аэродрома Бельбек.

Местные Telegram-каналы публикуют видео обломков беспилотника в огороде одного из домохозяйств.

  • Генеральный штаб 2 октября сообщил о формировании Россией новой мотострелковой дивизии во временно оккупированном Крыму.
  • 14 октября в Крым с территории Беларуси прибыл очередной эшелон с боеприпасами для оккупантов
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Крым беспилотник севастополь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 