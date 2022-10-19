"Бавовна" в оккупированном Севастополе. В огород местного жителя упал беспилотник – видео
19.10.2022, 10:47
Севастополь (скриншот с видео)
Сегодня утром, около 07:40, в Севастополе прозвучала серия взрывов. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, он насчитал пять "громких хлопков".
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По его словам, звуки были "громкие, четкие и раскатистые", однако дыма видно не было.
О звуках взрывов также сообщали в соцсетях.
Глава российской оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев написал в Telegram, что в городе "сработала система ПВО". По его данным, сбили беспилотник в районе аэродрома Бельбек.
Местные Telegram-каналы публикуют видео обломков беспилотника в огороде одного из домохозяйств.
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