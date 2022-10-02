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Россия формирует в Крыму новую мотострелковую дивизию из мобилизованных – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2022, 07:35
Россия формирует в Крыму новую мотострелковую дивизию из мобилизованных – Генштаб - Фото
Фото: ГУР

Генеральный штаб в утренней сводке в воскресенье, 2 октября, сообщил о формировании Россией новой мотострелковой дивизии во временно оккупированном Крыму.

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"С 30 сентября этого года военные части противника, базирующиеся на временно оккупированной территории Крыма приведены в боевую готовность "полная", проводятся мероприятия по рассредоточению подразделений. Известно о формировании на территории полуострова мотострелковой дивизии за счет отмобилизованного мужского населения Автономной республики Крым, Краснодарского края и Республики Адыгея", – говорится в сводке.

Также около 2000 мобилизованных прибыли в пункт постоянной дислокации 810-й отдельной бригады морской пехоты, базирующийся в городе Севастополь.

Пополнение из 5000 мобилизованных прибыло в 205-ю отдельную мотострелковую бригаду в городе Буденновск Ставропольского края, расположенную юго-восточнее границ Украины.

В сводке Генштаба также сообщается, что в течение 1 октября Россия нанесла по территории Украины четыре ракетных удара и 16 авиационных, а также совершила более 75 обстрелов из ракетных систем залпового огня. От обстрелов пострадали более 30 населенных пунктов, в том числе Никополь, Николаев, Очаков и Одесса.

Украинские ракетные войска и артиллерия 1 октября обстреляли восемь командных пунктов, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники РФ. Кроме того, в зону поражения попали три склада с боеприпасами и два зенитных ракетных комплекса С-300.

Военные также получили подтверждение успешного удара по российскому складу боеприпасов в районах Черниговки в Запорожской области. Он был уничтожен 30 сентября, ранения получили около 50 кафиров.

Авиация за сутки нанесла 29 ударов. Подтверждено поражение опорного пункта противника, 22 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также шести зенитных ракетных комплексов противника.

Подразделения противовоздушной обороны сбили два российских беспилотника.

Андрій Водяний
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война Крым мобилизация в россии
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