Мобилизация в России. Оккупанты уже смогли призвать более 100 000 человек — Генштаб
Российское командование уже смогло призвать более 100 000 человек после объявления мобилизации в РФ. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
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По его словам, после объявления "частичной" мобилизации в России продолжается активный призыв военнообязанных — на сегодняшний день призвано более 100 000 человек из официально объявленных 300 000.
"Мы понимаем, что объявленная цифра в 300 000 — не окончательная. Наиболее вероятно, что конечная цифра мобилизованных в России будет значительно больше", — сказал он.
Громов отметил, что мобилизация в РФ началась не после объявления российского диктатора Владимира Путина 21 сентября, а еще в первой половине сентября — об этом свидетельствуют рассказы военнопленных россиян, которые были мобилизованы в оккупационную армию.
Одновременно генерал заявил, что подготовка и боевое слаживание мобилизованных не проводились — среди военнопленных мотострелков и танкистов есть представители учетных специальностей флота, ракетных войск, подразделений противоракетной обороны и даже стоматологи.
"Несмотря на массовое накачивание оккупированных территорий военной техникой, ее техническое состояние нуждается в тщательном дополнительном обслуживании", — подчеркнул представитель Генштаба.
- Мобилизация в России не стала неожиданной новостью для Украины, так как противник потерял более 50 000 человек убитыми и как минимум 100 000 ранеными, сообщил министр обороны Алексей Резников.
- Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины также сообщал, что российское командование продолжает бросать в бой мобилизованных граждан, с которыми не проводилось никакой подготовки.
- Российских резервистов, которые были призваны по мобилизации, сразу бросают на передовую в Херсон и на Донбасс практически без подготовки, заявили аналитики ISW.
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