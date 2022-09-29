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Мобилизация в России. Оккупанты уже смогли призвать более 100 000 человек — Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 15:56
Мобилизация в России. Оккупанты уже смогли призвать более 100 000 человек — Генштаб - Фото
Алексей Громов (Фото: Media Center Ukraine — Ukrinform)

Российское командование уже смогло призвать более 100 000 человек после объявления мобилизации в РФ. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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По его словам, после объявления "частичной" мобилизации в России продолжается активный призыв военнообязанных — на сегодняшний день призвано более 100 000 человек из официально объявленных 300 000.

"Мы понимаем, что объявленная цифра в 300 000 — не окончательная. Наиболее вероятно, что конечная цифра мобилизованных в России будет значительно больше", — сказал он.

Громов отметил, что мобилизация в РФ началась не после объявления российского диктатора Владимира Путина 21 сентября, а еще в первой половине сентября — об этом свидетельствуют рассказы военнопленных россиян, которые были мобилизованы в оккупационную армию. 

Одновременно генерал заявил, что подготовка и боевое слаживание мобилизованных не проводились — среди военнопленных мотострелков и танкистов есть представители учетных специальностей флота, ракетных войск, подразделений противоракетной обороны и даже стоматологи. 

"Несмотря на массовое накачивание оккупированных территорий военной техникой, ее техническое состояние нуждается в тщательном дополнительном обслуживании", — подчеркнул представитель Генштаба. 

Читайте также: Перекрытие дорог и обыски — разведка рассказала, как идет мобилизация в регионах России

Дмитро Гриниченко
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армия России война генштаб мобилизация в россии Алексей Громов
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