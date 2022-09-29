Мобилизация в России ожидаема, они потеряли 50 000 убитыми и 100 000 ранеными — Резников

Мобилизация в России не стала неожиданной новостью для Украины, так как противник потерял более 50 000 человек убитыми и как минимум 100 000 ранеными. Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина сообщил министр обороны Алексей Резников.

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По его словам, это было ожидаемый шаг России, который ничего не меняет для Украины, так как украинское руководство достоверно знает реальные потери оккупантов.

"Они потеряли от 50 000 убитыми и как минимум 100 000 ранеными. При чем — это были подготовленные военные. Абсолютно логичная реакция Кремля — начать заполнять эти потери", — сказал Резников.

Он отметил, что россияне после проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины, могут попробовать запугать союзников тем, что они, якобы, не должны давать Украине стрелять западным оружием по "российским" территориям.

"Юристы питерской школы будут пытаться легитимизировать свой беспредел. Но это наши территории, а поэтому 155-й калибр и HIMARS продолжат деоккупацию", — заявил министр.

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Дмитро Гриниченко

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