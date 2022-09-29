UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Мобилизация в России ожидаема, они потеряли 50 000 убитыми и 100 000 ранеными — Резников

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 11:31
Мобилизация в России ожидаема, они потеряли 50 000 убитыми и 100 000 ранеными — Резников - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

Мобилизация в России не стала неожиданной новостью для Украины, так как противник потерял более 50 000 человек убитыми и как минимум 100 000 ранеными. Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина сообщил министр обороны Алексей Резников.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, это было ожидаемый шаг России, который ничего не меняет для Украины, так как украинское руководство достоверно знает реальные потери оккупантов. 

"Они потеряли от 50 000 убитыми и как минимум 100 000 ранеными. При чем — это были подготовленные военные. Абсолютно логичная реакция Кремля — начать заполнять эти потери", — сказал Резников. 

Он отметил, что россияне после проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины, могут попробовать запугать союзников тем, что они, якобы, не должны давать Украине стрелять западным оружием по "российским" территориям. 

"Юристы питерской школы будут пытаться легитимизировать свой беспредел. Но это наши территории, а поэтому 155-й калибр и HIMARS продолжат деоккупацию", — заявил министр.

СПРАВКА. 21 сентября 2022 года в России была объявлена "частичная" мобилизация: на войну против Украины отправят 300 000 резервистов. Россияне тут же раскупили все билеты в Стамбул и Тбилиси. Украинская разведка полагает, что всеобщая мобилизация в РФ выгодна Украине, так как она будет "ударом по режиму". Говоря о "поддержке" фейковых референдумов захватчиков в четырех частично оккупированных областях Украины, диктатор РФ также намекнул на ядерное оружие. "Это трагедия для российского народа", – отреагировали у президента Зеленского. После объявленной мобилизации россияне пытаются выехать из страны. 

Читайте также: Перекрытие дорог и обыски — разведка рассказала, как идет мобилизация в регионах России

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников война военная помощь потери России мобилизация в россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 