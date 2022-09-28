Россия бросает в бой мобилизованных. Подготовка с ними не проводилась вообще — Генштаб

Российское командование продолжает бросать в бой мобилизованных граждан, с которыми не проводилось никакой подготовки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что в российской оккупационной армии начался прием личного состава, который был призвал по мобилизации в РФ — в подразделения 1-го танкового полка 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии, которые отправляются на войну против Украины, прибыло пополнение.

Отмечается, что подготовка мобилизованных не проводилась в принципе.

Также военно-политическое руководство России одновременно с мобилизацией продолжает так называемую "самомобилизацию" — в оккупационные подразделения прибывают лица, осужденные за уголовные преступления.

Российский диктатор Владимир Путин понимает, что проигрывает войну против Украины — об этом свидетельствует мобилизация в РФ и угрозы ядерным оружием, заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.

Кремль пытается "успокоить" россиян в контексте мобилизации в России, объясняя ее недостатки "ошибками на местах".

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что объявление частичной мобилизации в России является признанием того, что полномасштабное вторжение в Украину терпит крах.

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Дмитро Гриниченко

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