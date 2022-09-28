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Россия бросает в бой мобилизованных. Подготовка с ними не проводилась вообще — Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 07:22
Россия бросает в бой мобилизованных. Подготовка с ними не проводилась вообще — Генштаб - Фото
Мобилизация в России (Фото: сайт оккупантов)

Российское командование продолжает бросать в бой мобилизованных граждан, с которыми не проводилось никакой подготовки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что в российской оккупационной армии начался прием личного состава, который был призвал по мобилизации в РФ — в подразделения 1-го танкового полка 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии, которые отправляются на войну против Украины, прибыло пополнение.

Отмечается, что подготовка мобилизованных не проводилась в принципе.

Также военно-политическое руководство России одновременно с мобилизацией продолжает так называемую "самомобилизацию" — в оккупационные подразделения прибывают лица, осужденные за уголовные преступления. 

СПРАВКА. 21 сентября 2022 года в России была объявлена "частичная" мобилизация: на войну против Украины отправят 300 000 резервистов. Россияне тут же раскупили все билеты в Стамбул и Тбилиси. Украинская разведка полагает, что всеобщая мобилизация в РФ выгодна Украине, так как она будет "ударом по режиму". Говоря о "поддержке" фейковых референдумов захватчиков в четырех частично оккупированных областях Украины, диктатор РФ также намекнул на ядерное оружие. "Это трагедия для российского народа", – отреагировали у президента Зеленского. После объявленной мобилизации россияне пытаются выехать из страны. 

Читайте также: Перекрытие дорог и обыски — разведка рассказала, как идет мобилизация в регионах России 

Дмитро Гриниченко
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Россия война генштаб мобилизация в россии
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