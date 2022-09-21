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Министр обороны Британии о мобилизации в России: Путин отправил на смерть десятки тысяч

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 11:58
Министр обороны Британии о мобилизации в России: Путин отправил на смерть десятки тысяч - Фото
Бен Уоллес (Фото: EPA)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал объявление частичной мобилизации в России. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Минобороны Британии.

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По его словам, нарушение российским диктатором Владимиром Путиным обещания не проводить мобилизацию в РФ и не аннексировать оккупированные территории Украины является признанием того, что полномасштабное вторжение России терпит крах. 

Он отметил, что Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу отправили на смерть десятки тысяч своих граждан с плохой экипировкой и плохим управлением. 

"Никакие угрозы и пропаганда не могут скрыть тот факт, что украинцы побеждают в этой войне, международное сообщество сплочено, а Россия становится глобальным изгоем", — заявил Уоллес. 

Утром 21 сентября Путин выступил с обращением к народу на федеральных телеканалах, в котором объявил о частичной мобилизации в России и о "поддержке" фейковых "референдумов" на захваченных территориях.

Читайте также: "Все идет по плану? У жизни отличное чувство юмора" — Подоляк о мобилизации в России 

Дмитро Гриниченко
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