Министр обороны Британии о мобилизации в России: Путин отправил на смерть десятки тысяч

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал объявление частичной мобилизации в России. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Минобороны Британии.

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По его словам, нарушение российским диктатором Владимиром Путиным обещания не проводить мобилизацию в РФ и не аннексировать оккупированные территории Украины является признанием того, что полномасштабное вторжение России терпит крах.

Он отметил, что Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу отправили на смерть десятки тысяч своих граждан с плохой экипировкой и плохим управлением.

"Никакие угрозы и пропаганда не могут скрыть тот факт, что украинцы побеждают в этой войне, международное сообщество сплочено, а Россия становится глобальным изгоем", — заявил Уоллес.

Утром 21 сентября Путин выступил с обращением к народу на федеральных телеканалах, в котором объявил о частичной мобилизации в России и о "поддержке" фейковых "референдумов" на захваченных территориях.

Также во время своего выступления Путин намекнул на использование ядерного оружия.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия воюет не столько с украинской армией, сколько с коллективным Западом. В ходе частичной мобилизации якобы будут призваны в общей сложности 300 000 резервистов.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал мобилизацию в РФ "комплексной программой утилизации россиян".

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Дмитро Гриниченко

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