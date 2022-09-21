UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Все идет по плану? У жизни отличное чувство юмора" — Подоляк о мобилизации в России

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 10:26
Михаил Подоляк (Фото: скриншот с видео)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал объявление частичной мобилизации в России. Об этом он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, на 210-й день "трехдневной войны", россияне, которые требовали уничтожить Украину, получили мобилизацию, закрытые границы, блокировку банковских счетов, уголовную ответственность за дезертирство и спецотряды для "опущенных" в частных военных компаниях. 

"Все идет по плану, не так ли? У жизни отличное чувство юмора", — написал он. 

Утром 21 сентября российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением к народу на федеральных телеканалах, в котором объявил о частичной мобилизации в России и о "поддержке" фейковых "референдумов" на захваченных территориях.

Читайте также: Псевдореферендумы и мобилизация: Салливан сказал о планах Путина и созвонился с Ермаком

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война михаил подоляк мобилизация в россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 