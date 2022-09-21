"Все идет по плану? У жизни отличное чувство юмора" — Подоляк о мобилизации в России
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал объявление частичной мобилизации в России. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, на 210-й день "трехдневной войны", россияне, которые требовали уничтожить Украину, получили мобилизацию, закрытые границы, блокировку банковских счетов, уголовную ответственность за дезертирство и спецотряды для "опущенных" в частных военных компаниях.
"Все идет по плану, не так ли? У жизни отличное чувство юмора", — написал он.
Утром 21 сентября российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением к народу на федеральных телеканалах, в котором объявил о частичной мобилизации в России и о "поддержке" фейковых "референдумов" на захваченных территориях.
- Также во время своего выступления Путин намекнул на использование ядерного оружия.
- Украинская разведка полагает, что мобилизация в РФ выгодна Украине, так как она будет "ударом по режиму Путина".
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия воюет не столько с украинской армией, сколько с коллективным Западом. В ходе частичной мобилизации якобы будут призваны в общей сложности 300 000 резервистов.
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