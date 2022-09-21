"Все идет по плану? У жизни отличное чувство юмора" — Подоляк о мобилизации в России

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал объявление частичной мобилизации в России. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, на 210-й день "трехдневной войны", россияне, которые требовали уничтожить Украину, получили мобилизацию, закрытые границы, блокировку банковских счетов, уголовную ответственность за дезертирство и спецотряды для "опущенных" в частных военных компаниях.

"Все идет по плану, не так ли? У жизни отличное чувство юмора", — написал он.

Утром 21 сентября российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением к народу на федеральных телеканалах, в котором объявил о частичной мобилизации в России и о "поддержке" фейковых "референдумов" на захваченных территориях.

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Дмитро Гриниченко

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