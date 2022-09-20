Путин планирует заявить о псевдореферендумах и готовит условия для мобилизации – Белый дом

Кремль намерен с помощью псевдореферендумов оформить аннексию временно захваченных территорий Украины и начать готовить условия для мобилизации в России. Об этом на брифинге заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Салливан заявил, что российский диктатор Владимир Путин с высокой вероятностью заявит сегодня о проведении "фейковых референдумов" о присоединении к России временно оккупированных территориях Украины, а также что он готовит основания для запуска мобилизации в России.

Советник подчеркнул, что проведение таких псевдореферендумов будет прямым нарушением суверенитета Украины. Это также станет очередным вопиющим нарушением Устава ООН и принципов международного права, указал он.

Салливан сказал, что в США знают, что результаты этих псевдореферендумов будут подтасованы, и что Россия намерена использовать их для прямой аннексии временно оккупированных ею территорий Украины – или сразу, или в ближайшем будущем.

По мнению Белого дома, Путин делает это в качестве ответа на успешное наступление ВСУ на Харьковском направлении.

Салливан подчеркнул, что США никогда не признают российские притязания ни на какую из частей оккупированных территорий Украины.

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Сергій Бережний

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