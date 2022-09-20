США, Германия, Франция, Эстония и НАТО осудили планы РФ провести "референдумы" в Украине

Представители США, Германии, Эстонии и НАТО заявили, что никогда не признают проведение Россией "фейковых референдумов" на временно захваченных украинских территориях.

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что проведение таких псевдореферендумов будет прямым нарушением суверенитета Украины. Это также станет очередным вопиющим нарушением Устава ООН и принципов международного права, указал он.

Салливан сказал, что в США знают, что результаты этих псевдореферендумов будут подтасованы, и что Россия намерена использовать их для прямой аннексии временно оккупированных ею территорий Украины – или сразу, или в ближайшем будущем.

Он подчеркнул, что США никогда не признают российские притязания ни на какую из частей оккупированных территорий Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал "фиктивные референдумы" неприемлемыми, сообщает Zeit Online. Канцлер заявил, что "голосование" на оккупированных территориях нарушает международное право.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что "референдумы", которые Россия планирует провести на временно оккупированных украинских территориях, никогда не будут признаны, ответом на них станет больше военной поддержки Украины и больше санкций против РФ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг написал в Twitter ,что "фальшивые референдумы не имеют легитимности и не меняют характер агрессивной войны России против Украины".

"Это дальнейшая эскалация путинской войны. Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины", – написал он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал планы РФ о проведении псевдореферендумов "еще одной провокацией". Он считает, что "Россия должна покинуть территорию Украины (...) и уважать признанные границы". По его словам, "проведение референдумов в районах, пострадавших от бомбардировок, откуда люди были вынуждены бежать, (...) является признаком цинизма", сообщает Franceinfo.

Запланированные россиянами псевдорефрендумы на временно оккупированных территориях никак не повлияют на позицию президента Владимира Зеленского и Вооруженных Сил Украины. Однако псведорефрендумы сведут на нет малейший шанс на дипломатию, заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии LIGA.net.

Вадим Ребрина

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