У Зеленского заявили: После "референдумов" у РФ не будет шансов на дипломатическое решение

Запланированные россиянами псевдорефрендумы на временно оккупированных территориях никак не повлияют на позицию президента Владимира Зеленского и Вооруженных Сил Украины. Однако псведорефрендумы сведут на нет малейший шанс на дипломатию, заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии LIGA.net.

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По данным пропагандистских росСМИ, оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о "присоединении к России" временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

"Какой бы казуистикой Россия ни пыталась прикрыть свои военные поражения, и как бы сильно она ни намекала на тотальную войну, это не изменит позиции ВСУ и президента как верховного главнокомандующего. Все международно признанные украинские территории будут деоккупированы. Но без референдумов еще остается малейший шанс на дипломатическое решение. После референдумов – нет", – заявил Никифоров.

Также, по его словам, Украина рассчитывает, что страны, которые до сих пор отказывались признавать, что Россия ведет захватническую войну в XXI веке, "наконец-то перестанут прикрываться нейтралитетом и станут на правильную сторону истории".

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Планы оккупантов на проведение псевдореферендумов также прокомментировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он заявил, что ни фейковые "референдумы", ни гибридная "мобилизация" ничего не изменят – Россия как была, так и остается государством-агрессором, незаконно оккупирующим часть украинской земли.

"Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России", – заявил Кулеба.

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Оксана Житнюк , Дмитро Гриниченко

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