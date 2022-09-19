"ВСУ загнали их в тупик". У Резникова объяснили "истерику" боевиков о "референдуме"

Советник министра обороны Алексей Копытько объяснил "истерику" боевиков, которые 19 сентября синхронно заявили о проведении псевдореферендумов, признаком "истерики" из-за контрнаступления Украины.

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"В Москве реально боятся, что в течение месяца успешная оборона "по Осколу" может закончиться блестящей обороной по Айдару, если не по Деркулу. С автоматической потерей Лисичанска, залитых кровью руин Северодонецка и Рубежного. Случиться это может как раз к юбилею Путина. Вот правда, день рождения – грустный праздник будет", – заявил Копытько.

Река Айдар разделяет северную часть Луганской области пополам с севера на юг, а Деркул протекает по границе с Россией.

Копытько считает, что идею с "референдумами" продвигает не сам Кремль, а одна из группировок, которая подталкивает Путина "разжечь пожар побольше".

"Путина толкают к обострению по меньшей мере на уровне риторики. Наступление украинских войск в Харьковской области поставило московские группировки в тупик, вызвало растерянность", – заявил советник Резникова.

По его мнению, проведение референдумов фактически станет признанием поражения в войне.

"Использование "референдумов" для ядерного шантажа фактически сужает манёвр РФ до одной опции, в случае задействования которой российская элита на пару поколений станет законной целью. Злоупотребление угрозами (не говоря уже о возможном "включении" "ЛДНР" в РФ) закрывает путь к переговорам. Без которых страдают другие российские группировки. Де-факто инициатива о "референдумах" в нынешнем контексте может стать открытием "третьего фронта" под коврами в московских "центрах принятия решений"", – заявил Копытько.

19 сентября представители оккупационных российских властей в Донецкой, Луганской и Херсонской областях заявили о желании немедленно провести "референдумы" о вхождении захваченных Россией территорий в ее состав.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для Украины это ничего не изменит.

Андрій Водяний

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