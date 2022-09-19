Оккупанты заговорили о немедленных "референдумах". В ОП говорят: Это ничего не изменит

Представители оккупационных российских властей в Донецкой, Луганской и Херсонской областях в понедельник, 19 сентября, синхронно заявили о желании немедленно провести "референдумы" о вхождении захваченных Россией территорий в ее состав. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для Украины это ничего не изменит.

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"Российские пропагандисты влюблены в "референдумы" как панацею. У меня для них плохие новости. Есть глобальный консенсус и международное право. Оно однозначно: Донецк, Луганск, Крым – это Украина. Любые попытки перекрасить флаги – фикция, что ничего не изменит ни для нас, ни для партнеров", – заявил он в Twitter.

Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак в начале сентября предложил провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины 4 ноября и заверил, что в этом году они точно состоятся.

После этого началось успешное контрнаступление Сил обороны Украины в Харьковской области, освободившее почти весь регион, и в российских СМИ появились сообщения о том, что "референдумы" откладываются на неопределенный срок.

По данным украинской разведки, опубликованной проектом Донбасс.Реалии в понедельник, в Харьковской области голосование на "референдуме" действительно должно было состояться в начале ноября, а результаты были готовы заранее: "за" присоединение к России – 100 000 избирателей, или 75%.

В случае проведения псевдореферендумов США обещали, в отличие от ситуации в 2014 году с захватом Крыма, – действовать "быстро и жестко".

7 августа Зеленский предупредил: "референдумы" в оккупации поставят крест на шансах на переговоры.

Андрій Водяний

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