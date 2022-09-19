В Кремле подготовили сценарий "референдума" в Харьковской области: 75% "за" РФ – СМИ

В Кремле была разработана "Стратегия проведения референдума о вхождении Харьковской области в состав РФ". За это должны были "проголосовать" 75%. Об этом сообщает проект Радио Свобода Донбасс Реалии со ссылкой на документ, который журналисты получили от своих источников в одном из разведывательных органов Украины.

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Согласно ему, "голосование" должно было проходить в течение семи дней с 1 по 7 ноября. Результат, прописанный в "стратегии", – 75% за присоединение к России.

В документе указано, что в целом "проголосовать" должны 142 000 избирателей, из которых более 100 000 – за.

Журналисты отмечают, что "стратегия" разработана недавно, поскольку на ней указана карта линии фронта по состоянию на 24 августа.

Среди рисков, отмечаемых организаторами "референдума", – отсутствие кадров для работы в избирательных комиссиях и проукраинские настроения населения.

Авторы документа предлагали пропагандировать перспективы вхождения в состав России с акцентом на экономические и социальные выгоды и поддерживать тезис, что присоединение всей Харьковской области неизбежно.

В "стратегии" расписаны несколько этапов так называемой пиар-кампании. Главные слоганы – "Скажи России да" и "Россия здесь навсегда".

Пропагандировать референдум планировали с помощью православных праздников. В частности, 21 сентября в оккупированной на тот момент Харьковской области должен был состояться крестный ход в его поддержку, а с 1 по 6 ноября, в дни так называемого голосования, они должны были проходить каждый день.

14 сентября спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что на данный момент российские оккупанты в Херсонской области свернули подготовку к проведению псевдореферендума.

Вадим Ребрина

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