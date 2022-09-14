Оккупанты свернули подготовку к псевдореферендуму в Херсонской области — ОК "Юг"

На данный момент российские оккупанты в Херсонской области свернули подготовку к проведению псевдореферендума. Об этом в эфире телемарафона сказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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"Кардиограмма их пульса и потуг к этому референдуму достаточно такая непонятная даже – пациент жив или мертв. Потому что они то полностью закрывают эту тему, то открывают ее в угоду своему кремлевскому руководству. Мы отслеживаем, что их работа по этому направлению свернута, сложена в коробки и эвакуируется на левый берег", – сказала Гуменюк.

Прорыв ВСУ на востоке, по ее словам, чрезвычайно поднял моральный дух украинских подразделений и дополнительно их мотивировал.

"И совершенно противоположная пропорциональность нравственного духа врага. Потому что они действительно не видят перспектив своего участия в этой спецоперации, они не видят возможности для себя вернуться домой живыми другим путем, как только сложить оружие и сдаться в плен", – сказала Гуменюк.

7 сентября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал планы Кремля провести референдумы на оккупированных территориях 4 ноября, назвав их новым проектом авторов "Киев за три дня" и "Донбасс до 9 мая". Подоляк посоветовал россиянам провести честные выбори в России, прежде чем планировать референдумы на территории других стран.







Вадим Ребрина

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