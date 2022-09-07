UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В России назвали новую дату "референдумов". В Зеленского ответили: Пора менять сценаристов

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2022, 22:40
В России назвали новую дату
Михаил Подоляк (Фото: ОП)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал планы Кремля провести референдумы на оккупированных территориях 4 ноября, назвав их новым проектом авторов "Киев за три дня" и "Донбасс до 9 мая". Подоляк посоветовал россиянам провести честные выбори в России, прежде чем планировать референдумы на территории других стран. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Сегодня секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак предложил провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины 4 ноября и заверил, что в этом году они точно  состоятся.

Подоляк в ответ напомнил России о ее несостоявшихся планах захватить Киев за три дня и оккупировать Донбасс до 9 мая. 

""Референдум 4 ноября"– новый проект от авторов "Киев за три дня" и "Донбасс до 9 мая". Пора менять сценаристов", – написал Подоляк в Twitter.

Советник главы Офиса президента посоветовал россиянам провести честные выборы в России, вместо того, чтобы планировать референдумы на территории других стран. 

"А прежде чем лезть с "референдумами" в другие страны, стоит попытаться провести честные выборы хотя бы в пределах Садового кольца. Да, вам это страшно. Но попробуйте" – добавил Подоляк.

Читайте также: Так же, как обнуляли Путина. На "референдуме" оккупанты будут ходить по домам – источник

Наталія Фреїк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
оккупированные территории псевдореферендум михаил подоляк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 