В России назвали новую дату "референдумов". В Зеленского ответили: Пора менять сценаристов

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал планы Кремля провести референдумы на оккупированных территориях 4 ноября, назвав их новым проектом авторов "Киев за три дня" и "Донбасс до 9 мая". Подоляк посоветовал россиянам провести честные выбори в России, прежде чем планировать референдумы на территории других стран.

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Сегодня секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак предложил провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины 4 ноября и заверил, что в этом году они точно состоятся.

Подоляк в ответ напомнил России о ее несостоявшихся планах захватить Киев за три дня и оккупировать Донбасс до 9 мая.

""Референдум 4 ноября"– новый проект от авторов "Киев за три дня" и "Донбасс до 9 мая". Пора менять сценаристов", – написал Подоляк в Twitter.

Советник главы Офиса президента посоветовал россиянам провести честные выборы в России, вместо того, чтобы планировать референдумы на территории других стран.

"А прежде чем лезть с "референдумами" в другие страны, стоит попытаться провести честные выборы хотя бы в пределах Садового кольца. Да, вам это страшно. Но попробуйте" – добавил Подоляк.

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Наталія Фреїк

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