Так же, как обнуляли Путина. На "референдуме" оккупанты будут ходить по домам – источник

Московские кураторы российских захватчиков собираются провести псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины по сценарию, который Кремль использовал при голосовании за поправки к конституции РФ и обнулении сроков правления диктатора Владимира Путина, то есть в течение недели, по схеме "голосование ко дню голосования". Об этом рассказал LIGA.net источник в правоохранительных органах.

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Ссылаясь на информацию одного из членов "избирательной комиссии", которые создают россияне в оккупации, враг планируют провести "референдум" с 5 по 11 сентября включительно.

По словам собеседника, выглядеть это будет так: с понедельника по пятницу (5—9 сентября) "избирательные комиссии" будут ходить по домам и квартирам, а в субботу и воскресенье (10—11 сентября) "голосование" состоится непосредственно на "избирательных участках".

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"Чтобы как-то обеспечить "явку", оккупанты решили не ждать украинцев на пустых участках, а собираются ходить по домам. Если на пороге дома появятся люди с оружием и урнами для "голосования", у жителей фактически не будет возможности отказаться. То, как ты уже проголосуешь, неважно, – главное факт "голосования", – отмечает источник.

По прогнозам спецслужб, враг "нарисует" цифры, что "за воссоединение" с Россией "проголосовало" около 70%.

Евгений Пилипенко

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