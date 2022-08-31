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Так же, как обнуляли Путина. На "референдуме" оккупанты будут ходить по домам – источник

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 09:49
Так же, как обнуляли Путина. На
Фото: EPA

Московские кураторы российских захватчиков собираются провести псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины по сценарию, который Кремль использовал при голосовании за поправки к конституции РФ и обнулении сроков правления диктатора Владимира Путина, то есть в течение недели, по схеме "голосование ко дню голосования". Об этом рассказал LIGA.net источник в правоохранительных органах.

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Ссылаясь на информацию одного из членов "избирательной комиссии", которые создают россияне в оккупации, враг планируют провести "референдум" с 5 по 11 сентября включительно.

По словам собеседника, выглядеть это будет так: с понедельника по пятницу (5—9 сентября) "избирательные комиссии" будут ходить по домам и квартирам, а в субботу и воскресенье (10—11 сентября) "голосование" состоится непосредственно на "избирательных участках".

Читайте также: Партизаны и трения среди оккупантов срывают российские "референдумы" 11 сентября – ISW

"Чтобы как-то обеспечить "явку", оккупанты решили не ждать украинцев на пустых участках, а собираются ходить по домам. Если на пороге дома появятся люди с оружием и урнами для "голосования", у жителей фактически не будет возможности отказаться. То, как ты уже проголосуешь, неважно, – главное факт "голосования", – отмечает источник.

По прогнозам спецслужб, враг "нарисует" цифры, что "за воссоединение" с Россией "проголосовало" около 70%.

  • 24 июля 2022 года посла США в Киеве Бринк спросили о реакции США, если Россия продолжит попытки аннексировать юг Украины. Сказала – хотим "поднять цену". США обещают, в отличие от ситуации в 2014 году с захватом Крыма и попыткой его аннексии, – действовать "быстро и жестко". 
  • 4 августа замглавы Офиса президента Жовква полагал, что псевдореферендумы РФ на оккупированных территориях не состоятся.
  • 7 августа президент Зеленский предупредил – "референдумы" в оккупации поставят крест на шансах на переговоры.
  • 15 августа глава ЛугОВА Гайдай не исключал, что россияне готовятся к проведению "референдума" только на Донбассе.
  • 30 августа в Вашингтоне сообщили, что организацией "референдумов" руководит замглавы администрации Кремля Кириенко.
Евгений Пилипенко
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