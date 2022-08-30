Госдеп: Кремлевский куратор ОРДЛО отвечает за "референдумы" на оккупированных территориях
Заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко руководит организацией псевдореферендумов о присоединении оккупированных территорий Украины к России. Об этом заявил первый заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Патель во время брифинга во вторник, передает CNN.
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"Подготовку фиктивных референдумов ведет первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко", — цитирует издание Пателя.
По его словам, Кириенко ответственен за контроль над оккупированными территориями перед попыткой их присоединения к России.
По данным Госдепа, Россия может провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Патель отметил, что они "могут состояться в ближайшие недели".
"Мы ожидаем, что Россия будет манипулировать результатами этих референдумов, чтобы ложно заявить, что украинский народ хочет присоединиться к России", — сказал он.
По его словам, США ожидает, что российская оккупационная власть будет фальсифицировать явку избирателей и преувеличивать процент тех, кто якобы проголосовал за присоединение к России на захваченных территориях Украины.
Кириенко отвечает в администрации Путина за вопросы внутренней политики, а с марта стал курировать и вопросы ОРДЛО.
- 4 июля украинская разведка сообщила, что во временно оккупированном Херсоне ожидается прибытие российских политтехнологов для организации "референдума".
- Разведка считает, что заявления министра иностранных дел РФ Лаврова о "расширении географии" войны против Украины свидетельствуют о подготовке почвы для аннексии на юге.
- США обещают, что в отличие от ситуации в 2014 году с захватом Россией Крыма и попыткой его аннексии, – действовать "быстро и жестко", если Кремль попытается аннексировать части юга Украины.
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