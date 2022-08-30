Госдеп: Кремлевский куратор ОРДЛО отвечает за "референдумы" на оккупированных территориях

Заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко руководит организацией псевдореферендумов о присоединении оккупированных территорий Украины к России. Об этом заявил первый заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Патель во время брифинга во вторник, передает CNN.

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"Подготовку фиктивных референдумов ведет первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко", — цитирует издание Пателя.

По его словам, Кириенко ответственен за контроль над оккупированными территориями перед попыткой их присоединения к России.

По данным Госдепа, Россия может провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Патель отметил, что они "могут состояться в ближайшие недели".

"Мы ожидаем, что Россия будет манипулировать результатами этих референдумов, чтобы ложно заявить, что украинский народ хочет присоединиться к России", — сказал он.

По его словам, США ожидает, что российская оккупационная власть будет фальсифицировать явку избирателей и преувеличивать процент тех, кто якобы проголосовал за присоединение к России на захваченных территориях Украины.

Кириенко отвечает в администрации Путина за вопросы внутренней политики, а с марта стал курировать и вопросы ОРДЛО.

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Наталия Фреик

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