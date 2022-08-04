У Зеленского уверены, что псевдореферендумы на оккупированных территориях не состоятся
В Офисе президента уверены, что россияне не будут проводить псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил заместитель главы ОП Игорь Жовква в интервью LB.ua.
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По его словам, от оккупантов звучит много разных дат о проведении псевдореферендумов, ранее звучала дата 11 сентября, которая совпадает с местными выборами в России, однако потом начались сообщения о том, что псевдоголосования могут пройти позже.
Он отметил, что в ОП уверены, что такие псевдореферендумы не состоятся, так как эти территории не будут под контролем России.
"Постоянно посылая эти сигналы о проведении "голосования", Москва демонстрирует, что сама не уверена, что ей удастся сохранить контроль над временно оккупированными территориями. Поэтому все, что в Кремле делают, – транслируют подобную информацию внутренней российской аудитории", – сказал чиновник.
- 4 июля украинская разведка сообщила, что во временно оккупированном Херсоне ожидается прибытие российских политтехнологов для организации "референдума".
- Разведка считает, что заявления министра иностранных дел РФ Лаврова о "расширении географии" войны против Украины свидетельствуют о подготовке почвы для аннексии на юге.
- США обещают, что в отличие от ситуации в 2014 году с захватом Россией Крыма и попыткой его аннексии, – действовать "быстро и жестко", если Кремль попытается аннексировать части юга Украины.
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