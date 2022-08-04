У Зеленского уверены, что псевдореферендумы на оккупированных территориях не состоятся

В Офисе президента уверены, что россияне не будут проводить псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил заместитель главы ОП Игорь Жовква в интервью LB.ua.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, от оккупантов звучит много разных дат о проведении псевдореферендумов, ранее звучала дата 11 сентября, которая совпадает с местными выборами в России, однако потом начались сообщения о том, что псевдоголосования могут пройти позже.

Он отметил, что в ОП уверены, что такие псевдореферендумы не состоятся, так как эти территории не будут под контролем России.

"Постоянно посылая эти сигналы о проведении "голосования", Москва демонстрирует, что сама не уверена, что ей удастся сохранить контроль над временно оккупированными территориями. Поэтому все, что в Кремле делают, – транслируют подобную информацию внутренней российской аудитории", – сказал чиновник.

Читайте также: СБУ раскрыла планы России по псевдореферендуму в Херсоне и аннексии юга Украины — фото

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.