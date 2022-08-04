UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У Зеленского уверены, что псевдореферендумы на оккупированных территориях не состоятся

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2022, 15:05
У Зеленского уверены, что псевдореферендумы на оккупированных территориях не состоятся - Фото
Российские оккупанты в Херсонской области (Фото: EPA)

В Офисе президента уверены, что россияне не будут проводить псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил заместитель главы ОП Игорь Жовква в интервью LB.ua.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, от оккупантов звучит много разных дат о проведении псевдореферендумов, ранее звучала дата 11 сентября, которая совпадает с местными выборами в России, однако потом начались сообщения о том, что псевдоголосования могут пройти позже. 

Он отметил, что в ОП уверены, что такие псевдореферендумы не состоятся, так как эти территории не будут под контролем России. 

"Постоянно посылая эти сигналы о проведении "голосования", Москва демонстрирует, что сама не уверена, что ей удастся сохранить контроль над временно оккупированными территориями. Поэтому все, что в Кремле делают, – транслируют подобную информацию внутренней российской аудитории", – сказал чиновник.

Читайте также: СБУ раскрыла планы России по псевдореферендуму в Херсоне и аннексии юга Украины — фото 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война аннексия псевдореферендум офис президента
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 