СБУ раскрыла планы России по псевдореферендуму в Херсоне и аннексии юга Украины — фото

Служба Безопасности Украины раскрыла планы российских оккупантов по проведению псевдореферендума в Херсоне и аннексии южных территорий. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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СБУ получила документы россиян, которые регламентируют проведение псевдореферендума на временно оккупированных территориях Херсонской области — оккупанты рассчитывают легитимизировать аннексию юга Украины через фейковое "голосование".

Противник уже разработал концепцию псевдореферендума и определил направления работы с привязкой к конкретным датам, однако финальная дата самого "голосования" не установлена. Основную роль в организации и проведении псевдореферендума Кремль возлагает на организацию "Волонтеры zа Россию".

При поддержке российских спецслужб "волонтеры" должны рассредоточиться в регионе для имитации поддержки оккупантов местными жителями, а также создания постановочных сюжетов для российской пропаганды. "Активисты" планируют организовать более 140 пророссийских пикетов, 30 из которых должны пройти в Херсоне. Все это должны освещать подконтрольные Кремлю блогеры и пропагандистские СМИ, которых массово перебрасывают в регион.

Также местные гауляйтеры получили задачу из Москвы о создании 20 "избирательных комиссий", составы которых должны были утвердить до 1 августа. Для усиления лояльности местного населения оккупанты хотят раздавать продуктовые наборы и стартовые пакеты российских операторов.

Одновременно коллаборанты докладывают россиянам, что жители Херсона не воспринимают аннексию региона РФ и ожесточенно сопротивляются, ожидая освобождения территорий от захватчиков.

СБУ установила местонахождение и идентифицировала всех причастных к организации псевдореферендума.

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Дмитрий Гриниченко

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