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Россия хочет аннексировать оккупированные территории уже в этому году — разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2022, 08:53
Россия хочет аннексировать оккупированные территории уже в этому году — разведка Британии - Фото
Российские оккупанты в Мелитополе (Фото: EPA)

Россия хочет провести аннексию временно оккупированных территорий Украины позже в этом году, проведя псевдореферендум. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что на оккупированных территориях на юге Украины назначенные россиянами гауляйтеры, скорее всего, будут "испытывать растущее давление со стороны Москвы", чтобы укрепить контроль над регионом и подготовиться к "референдуму", который позволит России аннексировать территории позже в этом году. 

Британцы отмечают, что сейчас оккупанты классифицируют захваченные территории как находящиеся под "временной администрацией". Также в сводке сказано, что местные гауляйтеры, вероятно, принуждают украинцев на оккупированных территориях раскрывать свои личные данные для составления "список избирателей".

Читайте также: Украина не признает "нарисованных" под дулами автоматов псевдореферендумов РФ — Стефанчук 

Дмитрий Гриниченко
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война оккупированные территории британская разведка псевдорефендум
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