Россия хочет аннексировать оккупированные территории уже в этому году — разведка Британии
Россия хочет провести аннексию временно оккупированных территорий Украины позже в этом году, проведя псевдореферендум. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.
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Разведчики заявляют, что на оккупированных территориях на юге Украины назначенные россиянами гауляйтеры, скорее всего, будут "испытывать растущее давление со стороны Москвы", чтобы укрепить контроль над регионом и подготовиться к "референдуму", который позволит России аннексировать территории позже в этом году.
Британцы отмечают, что сейчас оккупанты классифицируют захваченные территории как находящиеся под "временной администрацией". Также в сводке сказано, что местные гауляйтеры, вероятно, принуждают украинцев на оккупированных территориях раскрывать свои личные данные для составления "список избирателей".
- 4 июля украинская разведка сообщила, что во временно оккупированном Херсоне ожидается прибытие российских политтехнологов для организации "референдума".
- Разведка считает, что заявления министра иностранных дел РФ Лаврова о "расширении географии" войны против Украины говорят о подготовке почвы для аннексии на юге.
- США обещают, что в отличие от ситуации в 2014 году с захватом Россией Крыма и попыткой его аннексии, действовать "быстро и строго", если Кремль попытается аннексировать части юга Украины.
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