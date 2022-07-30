Россия хочет аннексировать оккупированные территории уже в этому году — разведка Британии

Россия хочет провести аннексию временно оккупированных территорий Украины позже в этом году, проведя псевдореферендум. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что на оккупированных территориях на юге Украины назначенные россиянами гауляйтеры, скорее всего, будут "испытывать растущее давление со стороны Москвы", чтобы укрепить контроль над регионом и подготовиться к "референдуму", который позволит России аннексировать территории позже в этом году.

Британцы отмечают, что сейчас оккупанты классифицируют захваченные территории как находящиеся под "временной администрацией". Также в сводке сказано, что местные гауляйтеры, вероятно, принуждают украинцев на оккупированных территориях раскрывать свои личные данные для составления "список избирателей".

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Дмитрий Гриниченко

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