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Украина не признает "нарисованных" под дулами автоматов псевдореферендумов РФ — Стефанчук

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2022, 15:31
Украина не признает
Руслан Стефанчук (Фото: Руслан Стефанчук/Facebook)

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не признает никаких псевдореферендумов россиян, которые они хотят провести на временно оккупированных территориях. Об этом он написал в Facebook.

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По его словам, Украина не признает любую организацию и проведение оккупационными войсками псевдореферендумов. Он отметил, что Россия не имеет никакого права проводить любые опросы на украинской земле.

"РФ — это захватчики, преступники и убийцы. Мы отдаем себе отчет в том, что под дулами автоматов нарисовать можно, что угодно. Именно нарисовать. Потому что украинцы ждут только одного — полной деоккупации. И знают, как хорошо горят российские флаги на мусорнике", – заявил Стефанчук.

Он подчеркнул, что парламент обратился к ООН, Еврокомиссии, Европарламенту, Совету Европы, ОБСЕ, правительствам и парламентам стран мира так же не признавать "какие-либо конвульсии России".

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Дмитрий Гриниченко
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верховная рада оккупированные территории Руслан Стефанчук псевдорефендум
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