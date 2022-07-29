Украина не признает "нарисованных" под дулами автоматов псевдореферендумов РФ — Стефанчук
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не признает никаких псевдореферендумов россиян, которые они хотят провести на временно оккупированных территориях. Об этом он написал в Facebook.
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По его словам, Украина не признает любую организацию и проведение оккупационными войсками псевдореферендумов. Он отметил, что Россия не имеет никакого права проводить любые опросы на украинской земле.
"РФ — это захватчики, преступники и убийцы. Мы отдаем себе отчет в том, что под дулами автоматов нарисовать можно, что угодно. Именно нарисовать. Потому что украинцы ждут только одного — полной деоккупации. И знают, как хорошо горят российские флаги на мусорнике", – заявил Стефанчук.
Он подчеркнул, что парламент обратился к ООН, Еврокомиссии, Европарламенту, Совету Европы, ОБСЕ, правительствам и парламентам стран мира так же не признавать "какие-либо конвульсии России".
- 14 июля украинская разведка сообщила, что во временно оккупированном Херсоне ожидается прибытие российских политтехнологов для организации "референдума".
- Разведка считает, что заявления министра иностранных дел РФ Лаврова о "расширении географии" войны против Украины говорят о подготовке почвы для аннексии на юге.
- США обещают, что в отличие от ситуации в 2014 году с захватом Россией Крыма и попыткой его аннексии, действовать "быстро и строго", если Кремль попытается аннексировать части юга Украины.
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