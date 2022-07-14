Разведка: В Херсоне ожидается прибытие политтехнологов из РФ для организации "референдума"

Во временно оккупированном Херсоне ожидается прибытие российских политтехнологов для организации "референдума". Об этом сообщили в главном управлении разведки Минобороны.

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Разведка заявляет, что оккупационная администрация Херсона ожидает прибытия группы политтехнологов из России, которые должны организовать подготовку и проведение "референдума".

Их планируют разместить в отеле "Бордо", который оккупанты усиленно охраняют.

Россияне также распространяют газету "Надднепрянская правда", тираж которой они увеличили до 40 000 экземпляров. Среди заголовков пропагандистской газеты — "Херсон получит: паспорта, связь, российские банки", "Новости СВО", "Профсоюз всегда беспокоился о правах трудящихся" и другие.

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Дмитрий Гриниченко

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