Разведка: В Херсоне ожидается прибытие политтехнологов из РФ для организации "референдума"
Во временно оккупированном Херсоне ожидается прибытие российских политтехнологов для организации "референдума". Об этом сообщили в главном управлении разведки Минобороны.
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Разведка заявляет, что оккупационная администрация Херсона ожидает прибытия группы политтехнологов из России, которые должны организовать подготовку и проведение "референдума".
Их планируют разместить в отеле "Бордо", который оккупанты усиленно охраняют.
Россияне также распространяют газету "Надднепрянская правда", тираж которой они увеличили до 40 000 экземпляров. Среди заголовков пропагандистской газеты — "Херсон получит: паспорта, связь, российские банки", "Новости СВО", "Профсоюз всегда беспокоился о правах трудящихся" и другие.
- В Херсоне российские оккупанты обустроили склад боеприпасов в городском драмтеатре.
- 11 июля ВСУ нанесли удар по российским складам боеприпасов во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.
- 12 июля в поселке Чаривное Херсонской области артиллерия Вооруженных Сил Украины уничтожила склад боеприпасов российских оккупантов.
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