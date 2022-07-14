В Херсоне оккупанты обустроили склад боеприпасов в драмтеатре имени Кулиша — разведка
14.07.2022, 13:36
Херсонский драмтеатр (Фото: ua-1.com)
В Херсоне российские оккупанты обустроили склад боеприпасов в городском драмтеатре. Об этом сообщили в главном управлении разведки Минобороны.
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В помещении Херсонского драматического театра имени Николая Кулиша захватчики обустроили склад артиллерийских снарядов, разгрузка боеприпасов рядом с театром проходила в ночь с 11 на 12 июля.
Оккупанты усиленно охраняют здание театра, патрулируют улицы вокруг и сквер, расположенный рядом. В разведке также заявили, что на территорию мобильного госпиталя доставили два КамАЗа с раненными оккупантами.
- 11 июля ВСУ нанесли удар по российским складам боеприпасов во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.
- 12 июля в поселке Чаривное Херсонской области артиллерия Вооруженных Сил Украины уничтожила склад боеприпасов российских оккупантов.
- 9 июля министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук и советник председателя ОП Михаил Подоляк призвали жителей временно захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться, чтобы облегчить ВСУ деоккупацию.
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