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В Херсоне оккупанты обустроили склад боеприпасов в драмтеатре имени Кулиша — разведка

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 13:36
В Херсоне оккупанты обустроили склад боеприпасов в драмтеатре имени Кулиша — разведка - Фото
Херсонский драмтеатр (Фото: ua-1.com)

В Херсоне российские оккупанты обустроили склад боеприпасов в городском драмтеатре. Об этом сообщили в главном управлении разведки Минобороны.

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В помещении Херсонского драматического театра имени Николая Кулиша захватчики обустроили склад артиллерийских снарядов, разгрузка боеприпасов рядом с театром проходила в ночь с 11 на 12 июля.

Оккупанты усиленно охраняют здание театра, патрулируют улицы вокруг и сквер, расположенный рядом. В разведке также заявили, что на территорию мобильного госпиталя доставили два КамАЗа с раненными оккупантами. 

  • 11 июля ВСУ нанесли удар по российским складам боеприпасов во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.
  • 12 июля в поселке Чаривное Херсонской области артиллерия Вооруженных Сил Украины уничтожила склад боеприпасов российских оккупантов.
  • 9 июля министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук и советник председателя ОП Михаил Подоляк призвали жителей временно захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться, чтобы облегчить ВСУ деоккупацию.

Читайте также: Зеленский поручил высшему военному руководству разработать план деоккупации юга – Резников 

Дмитрий Гриниченко
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склады боеприпасов война Херсон разведка
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