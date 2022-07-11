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ВСУ ударили по складу с боеприпасами оккупантов в Новой Каховке: видео

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2022, 23:48
ВСУ ударили по складу с боеприпасами оккупантов в Новой Каховке: видео - Фото
Скриншот с видео

ВСУ нанесли удар по российским складам боеприпасов во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области. Соответствующее видео опубликовал военный журналист Юрий Бутусов.

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Информацию подтвердил внештатный советник главы ОП Алексей Арестович.

"Мой знакомый артиллерист называет такие цели "клубничка" – когда в районе склада боеприпасов ставят полные бензовозы. Более сорока бензовозов. Было. Все-таки мы воюем с долбо...ми", – написал он.

Также об ударе сообщил российский пропагандистский ресурс РИА Новости со ссылкой на источник.

  • 11 июля в оккупированном Россией Луганске противник потерял очередной склад с боеприпасами, что замедляет наступление армии РФ. 
Вадим Ребрина
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ВСУ склад юрий бутусов Алексей Арестович
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