Россияне "потеряли" склад боеприпасов в оккупированном Луганске — Гайдай

В оккупированном Россией Луганске противник потерял очередной склад с боеприпасами, что замедляет наступление армии РФ. Об этом сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, в Луганской области противник применяет авиацию, а также ствольную и реактивную артиллерию, пытаясь прорваться на Северск и Славянск со стороны Лисичанска.

Попытки прорыва пока безуспешны, россияне также пытаются продвигаться со стороны Попасной.

"Сообщения о потере оккупантами очередных складов с боеприпасами поступают ежедневно. Последнее – из Луганска. Снабжение боекомплектов на позиции у них нарушено, однако эти потери еще не достигли критического предела – запасов у россиян многовато", — заявил Гайдай.

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Дмитрий Гриниченко

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