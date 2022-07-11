Россияне "потеряли" склад боеприпасов в оккупированном Луганске — Гайдай
В оккупированном Россией Луганске противник потерял очередной склад с боеприпасами, что замедляет наступление армии РФ. Об этом сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.
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По его словам, в Луганской области противник применяет авиацию, а также ствольную и реактивную артиллерию, пытаясь прорваться на Северск и Славянск со стороны Лисичанска.
Попытки прорыва пока безуспешны, россияне также пытаются продвигаться со стороны Попасной.
"Сообщения о потере оккупантами очередных складов с боеприпасами поступают ежедневно. Последнее – из Луганска. Снабжение боекомплектов на позиции у них нарушено, однако эти потери еще не достигли критического предела – запасов у россиян многовато", — заявил Гайдай.
- 6 июля Гайдай подтвердил, что Луганская область до сих пор полностью не захвачена.
- 6 июля ВСУ выбили еще два склада в тылу российских оккупантов – видео. 7 июля в Николаевской области уничтожены три склада боеприпасов РФ, в Херсоне – один с горючим. 9 июля в Херсоне взорвали склады боеприпасов – видео. 10 июля ВСУ ударили по командным пунктам и складам боеприпасов в Чернобаевке.
- Гайдай заявил, что подразделения Сил обороны Украины вышли из Лисичанска и отошли на подготовленные заранее новые рубежи "без потерь".
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