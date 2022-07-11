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Россияне "потеряли" склад боеприпасов в оккупированном Луганске — Гайдай

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2022, 08:16
Россияне
Сергей Гайдай (Фото: пресс-служба президента Украины)

В оккупированном Россией Луганске противник потерял очередной склад с боеприпасами, что замедляет наступление армии РФ. Об этом сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, в Луганской области противник применяет авиацию, а также ствольную и реактивную артиллерию, пытаясь прорваться на Северск и Славянск со стороны Лисичанска. 

Попытки прорыва пока безуспешны, россияне также пытаются продвигаться со стороны Попасной. 

"Сообщения о потере оккупантами очередных складов с боеприпасами поступают ежедневно. Последнее – из Луганска. Снабжение боекомплектов на позиции у них нарушено, однако эти потери еще не достигли критического предела – запасов у россиян многовато", — заявил Гайдай. 

Читайте также: Гайдай: Благодаря уничтожению складов Луганская область еще держится. Оккупанты бессильны

Дмитрий Гриниченко
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война Луганск склады с боеприпасами Сергей Гайдай
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