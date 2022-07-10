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Чернобаевка увеличивает счет: удары по командным пунктам и складам боеприпасов россиян

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2022, 04:12
Чернобаевка увеличивает счет: удары по командным пунктам и складам боеприпасов россиян - Фото
Чернобаевка (Фото - скриншот из видео)

ВСУ нанесли очередные удары по оккупантам в районе Чернобаевки, сообщает оперативное командование "Південь".

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Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли два огнвых удара по командным пунктам, скоплению техники и полевым складам боеприпасов оккупантов в районе Чернобаевки, сказано в сообщении.

По предварительным данным ОК "Південь", за сутки 9 июля на южном направлении уничтожены 58 российских оккупантов, две гаубицы "Мста-Б", автоматизированная станция постановки препятствий "Житель", три единицы бронированной и 12 единиц автомобильной техники.

Уничтожены четыре склада боеприпасов – один в Николаевской области, остальные в Херсонской.

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Сергей Бережной
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чернобаевка
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