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Херсон. У оккупантов горят и взрываются склады боеприпасов, работает ПВО врага: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2022, 11:17
Фото: t.me/SobolevskyiYurii/25
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9 июля около 08:10—08:15 утра во временно оккупированном Херсоне местные жители услышали взрывы, предварительно в западном пригороде, где находится известное село Чернобаевка. В соцсетях выкладывают видео с пожаром, клубами дыма и звуками детонации боеприпасов.

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Как выразился первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский, "сегодня в Херсоне утро для орков не доброе, и это только начало".

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Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань подтвердил, что Вооруженные Силы Украины уничтожили склад боеприпасов в Чернобаевке.

Нажмите на карте выше, чтобы увеличить ее

Карта: deepstatemap.livе

Позднее местные жители в оккупации сообщили, что заработала система ПВО российских захватчиков, и показали это на видео:

Новость дополняется...

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Евгений Пилипенко
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боеприпасы война взрыв Херсон детонация чернобаевка
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