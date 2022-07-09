9 июля около 08:10—08:15 утра во временно оккупированном Херсоне местные жители услышали взрывы, предварительно в западном пригороде, где находится известное село Чернобаевка. В соцсетях выкладывают видео с пожаром, клубами дыма и звуками детонации боеприпасов.
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Как выразился первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский, "сегодня в Херсоне утро для орков не доброе, и это только начало".
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Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань подтвердил, что Вооруженные Силы Украины уничтожили склад боеприпасов в Чернобаевке.
Карта: deepstatemap.livе
Позднее местные жители в оккупации сообщили, что заработала система ПВО российских захватчиков, и показали это на видео:
Новость дополняется...
- Утром 24 июня в Херсоне взорвался автомобиль. РосСМИ сообщили, что убит гауляйтер, бывший активист запрещенной пророссийской партии Шария.
- Вчера, 8 июля, власти призвали жителей юга эвакуироваться — будут "тяжелые бои".
- 8 июля в ОК "Юг" сообщили, что ВСУ продвигаются на Херсонском направлении, уничтожены два командных пункта армии РФ.
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