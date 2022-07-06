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Ким о людях в оккупации на юге: Никто не любит россиян. Злятся, почему ВСУ так долго идут

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 12:13
Ким о людях в оккупации на юге: Никто не любит россиян. Злятся, почему ВСУ так долго идут - Фото
Виталий Ким (скриншот из видео УП)

Настроения во временно оккупированном Херсоне "очень разные, но никто не любит россиян", а тех, кто пришел получить российских паспорт – "с десяток, совсем мало". Так ситуацию в соседнем областном центре обрисовал в интервью Украинской правде начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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"Как говорят, идиотов примерно одинаковый процент у каждой нации, поэтому нельзя быть на 100% уверенным, что кто-то не получит паспорт. Но большинство людей, думающих и понимающих, они просто сравнивают то, что предлагает Россия, и то, что было у нас в Украине, – и никто не хочет", – объяснил он.

Ким считает, что оккупанты ожидали, что жители юга страны "будут встречать с цветами и переходить [на их сторону]". Но даже под оккупацией "никто" не соглашается на кооперацию с россиянами, добавил он.

Читайте также: Военные опровергли данные The Economist, что ВСУ "вышли на окраины Херсона" 

По мнению чиновника, в плане захваченных Россией территорий юга время сейчас играет против Украины, и "многие" ожидающие освобождения выезжают на свободную часть Украины через оккупированный Крым и РФ, так как враг не пропускает через линии столкновений.

"Часть людей, наоборот, стала еще более агрессивной и вступает в партизанское движение, которое там, в Херсонской области, сейчас очень активно и развивается, и действительно помогает нашим ВСУ", – сказал Ким.

Глава НикОВА добавил, что некоторые люди ждут "и уже злятся, почему мы [ВСУ] так долго идем".

  • Утром 24 июня в Херсоне взорвался автомобиль. РосСМИ сообщили, что убит гауляйтер, бывший активист запрещенной пророссийской партии Шария.  
Евгений Пилипенко
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