Ким о людях в оккупации на юге: Никто не любит россиян. Злятся, почему ВСУ так долго идут

Настроения во временно оккупированном Херсоне "очень разные, но никто не любит россиян", а тех, кто пришел получить российских паспорт – "с десяток, совсем мало". Так ситуацию в соседнем областном центре обрисовал в интервью Украинской правде начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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"Как говорят, идиотов примерно одинаковый процент у каждой нации, поэтому нельзя быть на 100% уверенным, что кто-то не получит паспорт. Но большинство людей, думающих и понимающих, они просто сравнивают то, что предлагает Россия, и то, что было у нас в Украине, – и никто не хочет", – объяснил он.

Ким считает, что оккупанты ожидали, что жители юга страны "будут встречать с цветами и переходить [на их сторону]". Но даже под оккупацией "никто" не соглашается на кооперацию с россиянами, добавил он.

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По мнению чиновника, в плане захваченных Россией территорий юга время сейчас играет против Украины, и "многие" ожидающие освобождения выезжают на свободную часть Украины через оккупированный Крым и РФ, так как враг не пропускает через линии столкновений.

"Часть людей, наоборот, стала еще более агрессивной и вступает в партизанское движение, которое там, в Херсонской области, сейчас очень активно и развивается, и действительно помогает нашим ВСУ", – сказал Ким.

Глава НикОВА добавил, что некоторые люди ждут "и уже злятся, почему мы [ВСУ] так долго идем".

Утром 24 июня в Херсоне взорвался автомобиль. РосСМИ сообщили, что убит гауляйтер, бывший активист запрещенной пророссийской партии Шария.

Николаев обстреливают почти каждый день с начала большого вторжения, часто с оккупированных окраин Херсона. Сейчас, когда город вне досягаемости ствольной артиллерии врага, Россия бьет по нему ракетами и снарядами РСЗО.

2 июля Ким заявил, что повторное наступление России на Николаев возможно, "но они боятся нападать".

3 июля спикер Нацгвардии заявил, что на Херсонском направлении "успешно идет контрнаступательная операция".

Евгений Пилипенко

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