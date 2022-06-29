Утренняя "традиция" России: по Николаеву били ракетами, частично разрушен многоэтажный дом
29 июня утром армия России нанесла ракетный удар по Николаеву. Местные жители наблюдали пуски с прилегающей территории, которая пока находится под контролем оккупантов, и вскоре после этого в областном центре прогремели взрывы. О них написал в 06:49 в Telegram мэр Николаева Александр Сенкевич.
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"С утра в Николаеве прогремели мощные взрывы. На места уже выехали спасатели и медики. Прошу всех оставаться в укрытиях и не выходить на улицу до завершения воздушной тревоги", – написал он.
Сенкевич снова призвал не публиковать фотографии и видео с места обстрелов, пообещав всю информацию по "прилетам" позднее.
Как сообщил николаевский корреспондент Суспільного, взрывы было слышно не только в Николаеве, но и в захваченном россиянами Херсоне.
ОБНОВЛЕНО в 07:10. Сенкевич уточнил: есть попадание ракеты россиян в жилую многоэтажку. Работают спасатели, медики и коммунальщики.
Он напомнил, что нельзя публиковать адрес, фото- и видеоматериалы с мест обстрелов, чтобы не подвергать опасности тех, кто сейчас там спасает людей.
Судя по доступным фото, дом сильно пострадал, серьезные разрушения.
ОБНОВЛЕНО в 07:49. После удара по многоэтажному дому на данный момент трое раненых и двое погибших. Также ранение получил спасатель, пишет глава ОВА Виталий Ким.
Новость будет дополнена, когда появится соответствующая информация.
- 28 июня также утром Россия нанесла массированный ракетный удар по Николаеву.
- За день до того оккупанты ударили ракетой по торговому центру в Кременчуге.
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