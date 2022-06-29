Утренняя "традиция" России: по Николаеву били ракетами, частично разрушен многоэтажный дом

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29 июня утром армия России нанесла ракетный удар по Николаеву. Местные жители наблюдали пуски с прилегающей территории, которая пока находится под контролем оккупантов, и вскоре после этого в областном центре прогремели взрывы. О них написал в 06:49 в Telegram мэр Николаева Александр Сенкевич.

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"С утра в Николаеве прогремели мощные взрывы. На места уже выехали спасатели и медики. Прошу всех оставаться в укрытиях и не выходить на улицу до завершения воздушной тревоги", – написал он.

Сенкевич снова призвал не публиковать фотографии и видео с места обстрелов, пообещав всю информацию по "прилетам" позднее.

Как сообщил николаевский корреспондент Суспільного, взрывы было слышно не только в Николаеве, но и в захваченном россиянами Херсоне.

ОБНОВЛЕНО в 07:10. Сенкевич уточнил: есть попадание ракеты россиян в жилую многоэтажку. Работают спасатели, медики и коммунальщики.

Он напомнил, что нельзя публиковать адрес, фото- и видеоматериалы с мест обстрелов, чтобы не подвергать опасности тех, кто сейчас там спасает людей.

Судя по доступным фото, дом сильно пострадал, серьезные разрушения.

ОБНОВЛЕНО в 07:49. После удара по многоэтажному дому на данный момент трое раненых и двое погибших. Также ранение получил спасатель, пишет глава ОВА Виталий Ким.

Новость будет дополнена, когда появится соответствующая информация.

28 июня также утром Россия нанесла массированный ракетный удар по Николаеву.

За день до того оккупанты ударили ракетой по торговому центру в Кременчуге.

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Евгений Пилипенко

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