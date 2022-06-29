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Утренняя "традиция" России: по Николаеву били ракетами, частично разрушен многоэтажный дом

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2022, 07:02
Утренняя
Иллюстративное фото: ГСЧС
обновлено

29 июня утром армия России нанесла ракетный удар по Николаеву. Местные жители наблюдали пуски с прилегающей территории, которая пока находится под контролем оккупантов, и вскоре после этого в областном центре прогремели взрывы. О них написал в 06:49 в Telegram мэр Николаева Александр Сенкевич.

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"С утра в Николаеве прогремели мощные взрывы. На места уже выехали спасатели и медики. Прошу всех оставаться в укрытиях и не выходить на улицу до завершения воздушной тревоги", – написал он.

Сенкевич снова призвал не публиковать фотографии и видео с места обстрелов, пообещав всю информацию по "прилетам" позднее.

Как сообщил николаевский корреспондент Суспільного, взрывы было слышно не только в Николаеве, но и в захваченном россиянами Херсоне.

ОБНОВЛЕНО в 07:10. Сенкевич уточнил: есть попадание ракеты россиян в жилую многоэтажку. Работают спасатели, медики и коммунальщики.

Он напомнил, что нельзя публиковать адрес, фото- и видеоматериалы с мест обстрелов, чтобы не подвергать опасности тех, кто сейчас там спасает людей.

Судя по доступным фото, дом сильно пострадал, серьезные разрушения.

ОБНОВЛЕНО в 07:49. После удара по многоэтажному дому на данный момент трое раненых и двое погибших. Также ранение получил спасатель, пишет глава ОВА Виталий Ким.

Новость будет дополнена, когда появится соответствующая информация.

Читайте также: В Николаеве задержан экс-депутат от партии Витренко: планировал создание "ННР" 

Евгений Пилипенко
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