Россия рано утром атаковала Николаев ракетами: сработала ПВО
Около 05:00 утра российские оккупанты обстреляли ракетами Николаев: видео пусков с прилегающей временно оккупированной территории под Херсоном выкладывают в соцсетях местные жители. Вскоре после этого, в 05:02, о взрывах сообщил в Telegram мэр Николаева Александр Сенкевич.
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"В городе раздаются взрывы. Все в укрытие. Выясняем всю информацию", – написал он.
Суспільне Миколаїв пишет с фото перехвата, что в 05:01 над городом якобы успешно сработала система противоракетной обороны, поразив одну из ракет врага.
Был ли "прилет" по городу, пока неизвестно. Новость будет дополнена актуальными данными, когда они появятся.
- 27 июня армия России нанесла ракетный удар по Кременчугу: оккупанты попали в торговый центр.
- На момент удара там находились "более 1000 посетителей", сообщил президент Зеленский. По последним данным, погибли 16 человек, 59 получили ранения, более 40 могли пропасть без вести.
- Удар наносили стратегические бомбардировщики с территории Курской области устаревшими мощными ракетами Х-22.
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