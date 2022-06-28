Россия рано утром атаковала Николаев ракетами: сработала ПВО

Около 05:00 утра российские оккупанты обстреляли ракетами Николаев: видео пусков с прилегающей временно оккупированной территории под Херсоном выкладывают в соцсетях местные жители. Вскоре после этого, в 05:02, о взрывах сообщил в Telegram мэр Николаева Александр Сенкевич.

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"В городе раздаются взрывы. Все в укрытие. Выясняем всю информацию", – написал он.

Суспільне Миколаїв пишет с фото перехвата, что в 05:01 над городом якобы успешно сработала система противоракетной обороны, поразив одну из ракет врага.

Был ли "прилет" по городу, пока неизвестно. Новость будет дополнена актуальными данными, когда они появятся.

27 июня армия России нанесла ракетный удар по Кременчугу: оккупанты попали в торговый центр.

На момент удара там находились "более 1000 посетителей", сообщил президент Зеленский. По последним данным, погибли 16 человек, 59 получили ранения, более 40 могли пропасть без вести.

Удар наносили стратегические бомбардировщики с территории Курской области устаревшими мощными ракетами Х-22.

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Евгений Пилипенко

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