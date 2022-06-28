Количество погибших в результате ракетного удара России по торговому центру Амстор в Кременчуге, по состоянию на 01:00 28 июня, достигло 16 человек. Об этом сообщает ГСЧС.

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Спасатели продолжают проводить аварийно-спасательные работы, разбирать завалы и ликвидировать очагов пожаров.

Пока известно о 16 погибших и 59 пострадавших, из которых 25 – госпитализированы. Информация обновляется.

По информации Офиса генпрокурора, поступило уже более 40 заявлений от граждан о безвестном исчезновении их родных.

В 00:30 пожар в здании ТЦ локализован на площади 10 300 кв.м.

"Все группы реагирования работают в усиленном режиме. На месте работают психологи. Работы будут проводиться круглосуточно", – говорится в сообщении ГСЧС.

Офис генпрокурора начал досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

27 июня Россия нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. На момент удара в ТЦ находились более 1000 посетителей.

Ракетный удар по торговому центру наносили стратегические бомбардировщики с территории Курской области.

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Наталия Медведева

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