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Россия ударила ракетой в гражданский объект в Кременчуге. В Полтаве слышали взрывы

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2022, 16:18
Россия ударила ракетой в гражданский объект в Кременчуге. В Полтаве слышали взрывы - Фото
Ракетный удар России про Кременчугу (иллюстративное фото - Дмитрий Лунин/Telegram)

Днем 27 июня, около 15:50–15:55, Россия нанесла очередной ракетный удар по Кременчугу. Об этом сообщил в Telegram глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

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"Прилеты" по Кременчугу. Детали позже", – написал он.

ОБНОВЛЕНО в 16:35. Лунин сообщил, что "попадание в гражданский объект", есть пострадавшие.

Нардеп Алексей Гончаренко написал, что "прилет в очень людное место, пожар". Это не проверенная информация.

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Практически одновременно о "взрывах" в Полтаве, которая находится в 100 км на северо-восток от Кременчуга в направлении Харькова, сообщил ее мэр Александр Мамай.

"В городе слышны взрывы. Выясняем детали", – написал он.

Новость дополняется...

Россия ударила ракетой в гражданский объект в Кременчуге. В Полтаве слышали взрывы

26 июня оккупанты повредили объект критической инфраструктуры под Черкассами.

Евгений Пилипенко
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война ракетный удар полтава кременчуг
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