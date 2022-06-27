Россия ударила ракетой в гражданский объект в Кременчуге. В Полтаве слышали взрывы

Днем 27 июня, около 15:50–15:55, Россия нанесла очередной ракетный удар по Кременчугу. Об этом сообщил в Telegram глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

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"Прилеты" по Кременчугу. Детали позже", – написал он.

ОБНОВЛЕНО в 16:35. Лунин сообщил, что "попадание в гражданский объект", есть пострадавшие.

Нардеп Алексей Гончаренко написал, что "прилет в очень людное место, пожар". Это не проверенная информация.

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Практически одновременно о "взрывах" в Полтаве, которая находится в 100 км на северо-восток от Кременчуга в направлении Харькова, сообщил ее мэр Александр Мамай.

"В городе слышны взрывы. Выясняем детали", – написал он.

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26 июня оккупанты повредили объект критической инфраструктуры под Черкассами.

Россия неоднократно наносила удары по НПЗ в Кременчуге, нефтебазам и СПГ-терминалам в других уголках Украины, что усугубило дефицит топлива в Украине.

До этого случая последний ракетный удар по Кременчугу, в частности по НПЗ, зафиксирован утром 18 июня. НПЗ и ТЭЦ не подлежат восстановлению, заявили власти.

Евгений Пилипенко

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