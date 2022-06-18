Атака на Кременчуг: разрушенные НПЗ и ТЭЦ восстановлению не подлежат – глава ОВА

Разрушенные российскими ракетными ударами НПЗ и ТЭЦ в Кременчуге не подлежат восстановлению, сказал в телеэфире глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

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"Их можно только построить заново", – сказал глава ОВА и подчеркнул, что после окончания войны все разрушенное будет отстроено.

Он отметил, что НПЗ и ТЭЦ уже были разрушены предыдущими ударами и новые атаки мало что изменили.

Лунин сказал, что Кременчугский НПЗ в этом году работать так или иначе не сможет, а что касается ТЭЦ, то или она будет отстроена к отопительному сезону, или власти найдут альтернативную возможность обеспечить людям теплоснабжение.

Россия рано утром нанесла ракетный удар по Кременчугу, в частности по крупнейшему в Украине нефтеперерабатывающему заводу.

Сергей Бережной

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