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Данилов сравнил ракетные удары по украинским городам с нацистской тактикой устрашения

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2022, 15:08
Данилов сравнил ракетные удары по украинским городам с нацистской тактикой устрашения - Фото
Алексей Данилов (фото - СНБО)

Секретарь СНБО Алексей Данилов сравнил ракетные удары по украинским городам 26 июня с нацистской тактикой устрашения и заявил, что "украинцы не испугались". Об этом он написал в Facebook.

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Данилов заявил, что "воскресные ракетные обстрелы Киева, Черкасс и других регионов Украины – тактика устрашения, заимствованная россиянами у нацистов времен Второй мировой войны".

Секретарь СНБО напомнил, что в 1940 году Люфтваффе начали массовую бомбардировку Лондона, чтобы сломить сопротивление британцев, подорвать их боевой дух, но это привело к прямо противоположному эффекту – бомбардировка сплотила и разозлила их.

"Рашистские бомбардировки" Киева и других украинских городов и регионов имеют те же последствия, что и налеты Люфтваффе, убежден Данилов, – "украинцы не испугались, а разозлились и хотят мести, а украинские ракеты найдут свои высокоточные цели".

  • 26 июня утром Россия нанесла ракетный удар по Киеву, попав в многоэтажный жилой дом и детский сад в центральной части города.
  • Также россияне нанесли удар по мосту через Днепр в Черкассах, один человек погиб, еще пятеро получили ранения. 

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Мария Макуха
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ракетные удары война киев Черкассы Алексей Данилов
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