Ракеты по Кременчугу запускали стратегические бомбардировщики из Курской области – ВС ВСУ

дополнено обновлено

Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге наносили стратегические бомбардировщики с территории Курской области. Об этом сообщили в командовании Воздушных Сил ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В ТРЦ в Кременчуге попали ракеты Х-22, который выпустили дальние бомбардировщики Ту-22 М3, которые взлетели с аэродрома в Шайковке и пускали ракеты из Курской области России.

На 19:36, количество погибших после ракетного удара возросло до 10 человек, еще 40 получили ранения. Удар произошел в 15:50. Площадь пожара в здании составила 10 300 кв. м, ее тушат 115 человек и 20 единиц техники ГСЧС. К месту пожара следует пожарный поезд.

Обновлено в 20:28. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что одна из выпущенных ракет попала в ТЦ, а вторая — в городской стадион.

Читайте также: Данилов сравнил ракетные удары по украинским городам с нацистской тактикой устрашения

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.