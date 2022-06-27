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Ракеты по Кременчугу запускали стратегические бомбардировщики из Курской области – ВС ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2022, 20:02
Ракеты по Кременчугу запускали стратегические бомбардировщики из Курской области – ВС ВСУ - Фото
Бомбардировщик Ту-22 (фото: EPA)
дополнено обновлено

Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге наносили стратегические бомбардировщики с территории Курской области. Об этом сообщили в командовании Воздушных Сил ВСУ.

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В ТРЦ в Кременчуге попали ракеты Х-22, который выпустили дальние бомбардировщики Ту-22 М3, которые взлетели с аэродрома в Шайковке и пускали ракеты из Курской области России. 

На 19:36, количество погибших после ракетного удара возросло до 10 человек, еще 40 получили ранения. Удар произошел в 15:50. Площадь пожара в здании составила 10 300 кв. м, ее тушат 115 человек и 20 единиц техники ГСЧС. К месту пожара следует пожарный поезд.

Обновлено в 20:28. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что одна из выпущенных ракет попала в ТЦ, а вторая — в городской стадион. 

Читайте также: Данилов сравнил ракетные удары по украинским городам с нацистской тактикой устрашения

Дмитрий Гриниченко
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война ракетный удар авиация РФ кременчуг
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