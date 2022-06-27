Ермак о ракетном ударе по ТЦ в Кременчуге: Нам нужно оружие и системы ПВО

Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге говорит о том, что Украине нужно больше оружия и систем противовоздушной обороны. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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По его словам, Украине для защиты людей нужно еще больше оружия, а также системы ПВО. Он также призвал признать Россию государством-спонсором терроризма.

"Россияне ударили ракетами по торговому центру. Они говорили, что будут бить по центрам принятия решений. Но даже самое болезненное воображение не догадалось, что такими центрами они считают торговые. Пострадали мирные люди, более 1000 гражданских. Это зло нужно наказать", — написал Ермак.

27 июня около 15:50 дня армия России нанесла ракетный удар по Кременчугу. Позднее выяснилось, что оккупанты попали в торговый центр.

Президент Владимир Зеленский заявил, что "число жертв невозможно вообразить".

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Дмитрий Гриниченко

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