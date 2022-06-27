UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ермак о ракетном ударе по ТЦ в Кременчуге: Нам нужно оружие и системы ПВО

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2022, 18:12
Ермак о ракетном ударе по ТЦ в Кременчуге: Нам нужно оружие и системы ПВО - Фото
Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге (Фото: пресс-служба ГСЧС)

Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге говорит о том, что Украине нужно больше оружия и систем противовоздушной обороны. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, Украине для защиты людей нужно еще больше оружия, а также системы ПВО. Он также призвал признать Россию государством-спонсором терроризма. 

"Россияне ударили ракетами по торговому центру. Они говорили, что будут бить по центрам принятия решений. Но даже самое болезненное воображение не догадалось, что такими центрами они считают торговые. Пострадали мирные люди, более 1000 гражданских. Это зло нужно наказать", — написал Ермак. 

Читайте также: Россия ударила ракетой по ТЦ в Кременчуге: там было более 1000 человек – видео последствий 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война ракетный удар терроризм кременчуг андрей ермак
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 