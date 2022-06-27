В Кременчуге российским ракетным ударом уничтожен торговый центр, где в момент атаки находились "более тысячи гражданских". Об этом, приложив видео очевидца с места событий, написал в Telegram президент Владимир Зеленский.

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"ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже вообразить", – написал глава государства.

По словам президента, этот объект не представлял "никакой опасности для российской армии, никакой стратегической ценности".

"Только попытки людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов. Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно", – написал он.

Несмотря на то, что видео и фото с места ударов врага военные просят не выкладывать, Зеленский сделал это чуть более чем через час после атаки России. Поскольку больше нет причин скрывать место попадания ракеты, LIGA.net также публикует эти кадры.

27 июня около 15:50 дня армия России нанесла ракетный удар по Кременчугу. Позднее выяснилось, что оккупанты попали в торговый центр.

Евгений Пилипенко

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