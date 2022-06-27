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Отмороженные террористы, которым не место на земле — Зеленский об ударе РФ по Кременчугу видео

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2022, 23:05
Скриншот с видео
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Президент Владимир Зеленский убежден, что ракетный удар россиян по торговому центру в Кременчуге не был ошибочным. Он назвал его "одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы". Об этом президент сказал в своем новом видеообращении.

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"Сегодняшний российский удар по торговому центру в Кременчуге – это один из самых дерзких террористических актов в истории Европы. Мирный город, обычный торговый центр, внутри – женщины, дети, обычные гражданские люди..." – сказал Зеленский.

По его словам, перед объявлением воздушной тревоги в ТЦ было около тысячи человек. "К счастью, насколько это известно в настоящее время, многие успели выйти. Их успели вывести. Но внутри еще оставались люди: работники, часть посетителей..." – сообщил президент.

Он подчеркнул, что ударить ракетами по такому объекту могли "только совершенно отмороженные террористы, которым не должно быть места на земле". Зеленский уверен, что это было не ошибочное попадание, а "просчитанный российский удар именно в этот торговый центр".

По его словам, установить количество жертв в настоящее время пока невозможно. Вспыхнул пожар на площади более 10 000 кв. м.

"Спасательная операция продолжается, но мы должны осознавать, что потери могут быть значительными", – сказал президент.

В Кременчуг для оказания помощи раненым направлены киевские врачи. Все необходимые действия координирует на месте министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Мои соболезнования родным и близким погибших в этом страшном теракте. И я прошу каждого и каждую – всегда, когда вы слышите сирену воздушной тревоги, выходите в укрытие. Обязательно. Не игнорируйте. Россия не будет останавливаться ни перед чем", – отметил Зеленский.

Он напомнил, что еще до начала широкомасштабного вторжения Украина говорила партнерам, что нуждается в противовоздушной защите.

"Люди в торговом центре в Кременчуге заслуживали безопасности так же, как и люди в любом моле мира – где-то в Филадельфии или в Тель-Авиве, или в торговой галерее где-то в Дрездене. Мир способен, а значит обязан остановить российский террор", – заяивл Зеленский.

Он подтвердил, что Украина должна получить надежную противоракетную защиту. "Мы ожидаем поставок соответствующих систем", – сказал он.

  • 27 июня Россия нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. На момент удара в ТЦ находились более 1000 посетителей. По последним данным, погибли 13 человек, еще 40 получили ранения.
  • Ракетный удар по торговому центру наносили стратегические бомбардировщики с территории Курской области.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский терроризм кременчуг
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