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Джонсон: Кременчуг показал глубину жестокости и варварства, до которой опустился Путин

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2022, 21:34
Джонсон: Кременчуг показал глубину жестокости и варварства, до которой опустился Путин - Фото
Борис Джонсон в Киеве (Фото - EPA)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил "жестокость и варварство" российского диктатора Владимира Путина после ракетного удара по торговому центру в Кременчуге, в результате которого по меньшей мере 10 человек погибли и 40 получили ранения.

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Джонсон говорит, что нападение, совершенное в день выступления президента Украины Владимира Зеленского на саммите G7, укрепит решимость союзников противостоять Путину.

"Это ужасающее нападение еще раз показало глубину жестокости и варварства, до которой опустился российский лидер. Наши мысли с семьями невинно погибших в Украине", – сказал британский премьер.

"Путин должен осознать, что его поведение ничего не даст, кроме укрепления решимости Украины и решимости любой страны G7 поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — добавил Джонсон.

  • 27 июня Россия нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. На момент удара в ТЦ находились более 1000 посетителей. По последним данным, погибли 10 человек, еще 40 получили ранения.
  • Ракетный удар по торговому центру наносили стратегические бомбардировщики с территории Курской области.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский владимир путин Борис Джонсон кременчуг
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