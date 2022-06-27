В Белом доме подтвердили, что предоставят Украине системы ПВО средней и большой дальности

Советник президента США Джейк Салливан подтвердил, что Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине, в который войдут передовые средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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"На этой неделе, как президент (Байден. – Ред.) сказал своим коллегам-лидерам G7, и как он сказал президенту Зеленскому, – мы намерены завершить работу над пакетом, который включает передовые средства противовоздушной обороны средней и большой дальности для украинцев..." – сказал Салливан.

Также в пакет войдут боеприпасы для артиллерийских и контрбатарейных радиолокационных комплексов.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что уже на этой неделе Соединенные Штаты планируют объявить о закупке для Украины системы противоракетной обороны средней и большой дальности.

Вадим Ребрина

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