UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Белом доме подтвердили, что предоставят Украине системы ПВО средней и большой дальности

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2022, 20:22
В Белом доме подтвердили, что предоставят Украине системы ПВО средней и большой дальности - Фото
Джейк Салливан (фото – ЕРА)

Советник президента США Джейк Салливан подтвердил, что Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине, в который войдут передовые средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"На этой неделе, как президент (Байден. – Ред.) сказал своим коллегам-лидерам G7, и как он сказал президенту Зеленскому, – мы намерены завершить работу над пакетом, который включает передовые средства противовоздушной обороны средней и большой дальности для украинцев..." – сказал Салливан.

Также в пакет войдут боеприпасы для артиллерийских и контрбатарейных радиолокационных комплексов.

  • Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что уже на этой неделе Соединенные Штаты планируют объявить о закупке для Украины системы противоракетной обороны средней и большой дальности.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский пво джо байден Джейк Салливан
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 