США на этой неделе объявят о покупке для Украины системы противоракетной обороны – CNN

Уже на этой неделе Соединенные Штаты Америки планируют объявить о закупке для Украины системы противоракетной обороны средней и большой дальности. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Как отмечается, президент США Джо Байден недавно объявил, что США предоставят Украине "более совершенные ракетные системы и боеприпасы".

По данным CNN, в ответ на запросы украинских военных на этой неделе, вероятно, будет объявлено о закупке усовершенствованной системы противоракетной обороны средней и большой дальности и другой военной помощи, включая дополнительные артиллерийские боеприпасы и контрбатарейные радары.

По словам источника, официальные лица Украины запросили систему противоракетной обороны NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System), которая может поражать цели на расстоянии более 160 км, но украинских военных, вероятно, нужно будет обучить работе на этих системах.

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Наталия Медведева

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