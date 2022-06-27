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США на этой неделе объявят о покупке для Украины системы противоракетной обороны – CNN

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2022, 02:33
США на этой неделе объявят о покупке для Украины системы противоракетной обороны – CNN - Фото
Система NASAMS (Фото: Flickr/kongsberg)

Уже на этой неделе Соединенные Штаты Америки планируют объявить о закупке для Украины системы противоракетной обороны средней и большой дальности. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Как отмечается, президент США Джо Байден недавно объявил, что США предоставят Украине "более совершенные ракетные системы и боеприпасы".

По данным CNN, в ответ на запросы украинских военных на этой неделе, вероятно, будет объявлено о закупке усовершенствованной системы противоракетной обороны средней и большой дальности и другой военной помощи, включая дополнительные артиллерийские боеприпасы и контрбатарейные радары.

По словам источника, официальные лица Украины запросили систему противоракетной обороны NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System), которая может поражать цели на расстоянии более 160 км, но украинских военных, вероятно, нужно будет обучить работе на этих системах.

Читайте также: "По цели – огонь!" ВСУ показали первое официальное видео с работой HIMARS в Украине

Наталия Медведева
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NASAMS военная помощь джо байден
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